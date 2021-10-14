السودان يبحث مع وكالات أممية دعم عودة مليوني نازح إلى ديارهم

- نازحون بمحلية طويلة في شمال دارفور أثناء عودتهم للمعسكرات ـ 10 سبتمبر 2021
الخرطوم 14 أكتوبر 2021 - بحثت مفوضية السلام في السودان الخميس مع برنامج الأمم المتحدة لبناء السلام والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشروع دعم النازحين إلى ديارهم أو تحسين أوضاعهم.
ويقيم نحو مليوني نازح في مراكز لجوء بعدة مناطق داخل إقليم دارفور، فروا إليها من الحرب العنيفة التي اندلعت في 2003.
وقال مجلس السيادة، الخميس، إن رئيس المفوضية القومية السلام سليمان الديبلو، عقد اجتماعا، مع ممثلين لبرنامج الأمم المتحدة لبناء السلام والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقال الدبيلو إن "الاجتماع بحث مشروع دعم عودة النازحين إلى ديارهم أو بقاءهم في أماكنهم وتحسين أوضاعهم عبر توفير الخدمات اللازمة لهم".
وأشار إلى أن مشروع الدعم يشمل 8 محليات في إقليم دارفور، معتبرًا الخطوة بمثابة فتح المجال لمزيد من الدراسات بشأن النازحين.
وتحدث الدبيلو عن جهود حكومة تُبذل عبر عدد من المشروعات لعودة اللاجئين من دول الجوار.
ونص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، على عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية التي فروا أثناء الصراع.
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