السودان يبدأ السبت تحصين أكثر من مليون طفل ضد الشلل

طفل يتلقى جرعة تحصين ضد الشلل خلال حملة في العام 2018 .. صورة من "منظمة الصحة العالمية"

الخرطوم 24 نوفمبر 2020 – أعلنت وزارة الصحة في السودان، الثلاثاء عن بدء تطعيم أكثر من 1.3 طفل بلقاح الشلل، السبت المقبل، في ولايات البلاد الـ 18.

وقال وزير الصحة المُكلف، أسامة عبد الرحيم، الاثنين، إن قرار الإغلاق الشامل الذي اُتخذ لمنع تفشي فايروس كورونا خلال الموجة الأولى، تسبب في توقف برنامج التحصين، مما أدي إلى انتشار شلل الأطفال في 13 ولاية.

وقالت وزارة الصحة، بحسب وكالة السودان للأنباء، إنها اكملت استعدادها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، في جميع ولايات البلاد، حيث تستمر الحملة التي تبدأ السبت المقبل حتى 1 ديسمبر القادم.

وأشار نائب مدير إدارة الطوارئ والاستجابة بالوزارة، خالد محمد زين، في اجتماع لجنة حملة التحصين؛ إلى أن اللجنة وقفت على الترتيبات الفنية المتعلقة بقيام الحملة من إمكانيات وتدريب للكوادر.

وكشف مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة جمال الدين محمد عثمان، عن أن الحملة تستهدف تطعيم 1.343.766 طفل من عمر يوم إلى سن الخامسة.

وتضم حملة التطعيم 5600 متطوع بمحليات السودان المختلفة دُربوا على المشاركة فيها، جرى توزيعهم في 2800 فريق.

وأكد مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة على تسلمهم إمداد الحملة من اللقاحات ووسائل الحماية الطبية مثل الكمامات وغيرها لتوزيعها على المحليات، قبل بدء الحملة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن منظمة الصحة العالمية، تأكيدها على اكتمال كافة الترتيبات الفنية، لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.