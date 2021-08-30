 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 30 آب (أغسطس) 2021

السودان يبدأ العمل بخطة جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 67 كيلوبايت
وزير العدل أعلن خطة جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر

الخرطوم 30 أغسطس 2021 – أعلن السودان بدء العمل بخطة جديدة، مدتها ثلاث سنوات، لمكافحة الاتجار البشر الذي ينشط في حدوده الشرقية المتاخمة لإثيوبيا.

وتوقف الأجهزة النظامية والاستخباراتية في شرق السودان بين الحين والآخر شبكات تعمل في مجال التجارة بالبشر، مرتبطة بشكل وثيق بتهريب الأسلحة والمخدرات.

ودشنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الاثنين، الخطة الوطنية الثلاثية لمكافحة الاتجار بالبشر 2021 – 2023، بالتعاون مع مشروع تحسين إدارة الهجرة.

وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن الدولة ملتزمة بالتصدي "لجرائم الاتجار بالبشر وجرائم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان خاصة عندما تدفعه الظروف للهجرة".

وأضاف: "ليس هناك انسان أقل إنسانية من الإنسان الآخر، وعلينا كدول توفير الحماية للبشر والمساواة بينهم والتركيز على التدابير القانونية وتكثيف التعاون بين أجهزة تصريف العدالة".

وفي 2 يوليو الفائت، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ترقي السودان إلى مستوى أفضل في جهود محاربة الاتجار بالبشر وحذف اسمه من قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال.

وتبعا للتصنيف الأميركي، تصنف الدول إلى ثلاثة أقسام من الأول وحتى الثالث، تكون أفضلها تلك المصنفة في الترتيب الأول ثم يليها الثاني فالثالث.

وكان السودان في الترتيب الثالث لفترة طويلة إلا أن جهود الحكومة المتصلة في محاربة الاتجار بالبشر والتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي أتت أكلها أخيرا.

وقال عبد الباري إن حكومته ستعمل على احراز مزيدا من التقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، لأن "السودان الجديد الذي يتشكل بعسر شديد لا يرضى إلا بالقمة في صيانة كرامة الإنسان".

وتحدث في التدشين سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم روبرت فان دوول، وقال إن السودان قدم جهوداً في مكافحة الاتجار بالبشر وذكر منها التحقيق ومحاكمة تجار البشر وحماية الضحايا.

وأشار إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر يصل إلى 40 مليون شخص، يتعرضون لأسوأ التعامل ويصادرون جوازاتهم.

وقال روبرت إن السودان دولة عبور بحكم الموقع الجغرافي، موضحا أن الهدف من الخطة الثلاثية هو "تمكين المؤسسات الوطنية بتيسير هجرة آمنه وشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والتركيز على الحماية وتوسيع فرص كسب العيش، والاتحاد الاوربي يدعم السودان في هذا الشأن".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في إعادة التأسيس (3-3) 2021-08-30 15:16:45 ظلال سنارية في المشروع الوطني بقلم : السر سيد أحمد السر سيد أحمد تعرضت النخبة السودانية الى كثير من الهجاء لفشلها في ابتداع المشروع الوطني المتفق عليه ويمكن أن يضع البلاد على طريق النهضة والتقدم، ويتأسى البعض ان السودان (...)

المعارضة ؛ لإنقاذ الثورة أم لإسقاطها… (2-2) 2021-08-29 22:29:37 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق لا شك أننا ورثنا أرتالاً من الخرائب والمآسي من صُنع النظام الساقط ألذي يتباكى عليه البعض وينفق الملايين في نسج المؤامرات وتدبيج الأكاذيب والخدع في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي للطعن في (...)

في إعادة التأسيس (2- 3) 2021-08-29 16:30:00 بحثا في الاسباب الثلاثة بقلم : السر سيد أحمد السر سيد أحمد تبرز ثلاثة عوامل رئيسية عند البحث عن الاسباب التي أدت الى سيادة ثلاثية التفكير الرغبوي وعدم ترتيب الاولويات وغياب الجدية وهي فترة الحكم الثنائي التي ألقت (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.