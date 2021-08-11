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السودان يبدأ خطة لزيادة انتاج النفط تضمن الاكتفاء الذاتي

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الخرطوم 11 أغسطس 2021 ـ بدأ السودان مطلع أغسطس الحالي تنفيذ برنامج لزيادة انتاج النفط يستهدف زيادة قدرها 10 ألف برميل يومياً تمهيداً للوصول للاكتفاء الذاتي.

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مصفاة الخرطوم لتكرير البترول

وقال وكيل وزارة الطاقة والنفط وليد الأسد، الأربعاء، إن بداية التنفيذ الفعلي لبرنامج زيادة الانتاج النفطي بدأ منذ الأول من أغسطس الحالي ويستهدف زيادة انتاج حوالي 10.000 برميل يومياً تمهيداً للوصول للاكتفاء الذاتي.

ودعا وكيل الوزارة خلال فعالية بمركز التدريب النفطي العاملين الى الالتفاف حول البرنامج لأنه يعتبر المخرج الوحيد لتحريك القطاعات الصناعية والتجارية بالبلاد.

وفي يونيو الماضي قالت وزارة النفط السودانية، إن الحكومة تخطط لزيادة إنتاج النفط من 55 ألف برميل إلى 75 ألفا يوميا كمرحلة أولى، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي.

وأشارت حينها إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تستهدف زيادة الانتاج إلى 105 آلاف برميل، والثالثة 155 ألف برميل يوميا، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات بعد توفير التمويل اللازم لتنفيذها.

وطبقا للوزارة فإن الخطة تحتاج لحوالي 559 مليون دولار.

وبعد انفصال جنوب السودان في العام 2011 عن السودان، تراجع إنتاج الأخيرة النفطي من 450 ألف برميل إلى 58 ألف برميل.

ويعتمد السودان على الاستيراد لتوفير نحو 60% من احتياجاته للمواد البترولية.



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