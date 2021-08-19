السودان يبدأ خطوات التحضير للانتخابات

محمد الفكي سليمان

الخرطوم 19 أغسطس 2021 - أعلن السودان بدؤه خطوات التحضير للانتخابات المزمع اجراءها بعد انتهاء فترة الانتقال في أوائل العام 2024.

ويدار السودان الآن بواسطة حكم انتقالي يتقاسم فيه السُّلطة قوى سياسية وقادة الجيش وجماعات متمردة قاتلت النظام السابق في غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي، الخميس؛ إن "مجلس السيادة كلف عدد من أعضاءه لابتدار نقاش بشأن تكوين لجنة لتعمل على تشكيل مفوضيتي الانتخابات وصناعة الدستور".

ونصت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، على تشكيل مفوضيتي الانتخابات وصناعة الدستور قبل وقت كافٍ من قيام الانتخابات.

وقال الفكي إن "التحضير لعملية الانتخابات يتطلب نقاشا جادا حول كيفية توزيع الدوائر والإحصاء وإعداد السجل المدني".

ودعا المتحدث القوى السياسية للانخراط بصورة جادة في عملية النقاش بشأن تشكيل مفوضي الانتخابات وصناعة الدستورية، كما دعاها لعقد ورش حول الانتخابات المقبلة.

والثلاثاء قالت القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى الخرطوم لويس والكر، إن التحضير للانتخابات في السودان "يتطلب فعل الكثير"

وأضافت "إن هنالك الكثير من العمل في الانتظار حتى يشعر المواطنين بوعود السلام والديمقراطية والعدالة، بما في ذلك ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية".