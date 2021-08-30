السودان يبلغ روسيا بوصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود

الخرطوم 30 أغسطس 2021- جددت الحكومة السودانية التأكيد على أن المفاوضات حول سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
واستبق وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبد الله، اجتماعات مرتقبة مع روسيا برسالة خطية بعث بها إلى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وينتظر ان تنعقد الدورة التاسعة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية في موسكو خلال شهر سبتمبر المقبل.
وجاء في الرسالة " إن المفاوضات الثلاثية بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الأخيرة."
وتحدث المسؤول السوداني عن تفعيل المقترح المقدم من بلاده والذي أيدته مصر والقاضي بتشكيل وساطة رباعية تقودها الكونغو بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وأميركا.
وكانت الخارجية الإثيوبية أكدت قبل أيام أن أديس أبابا تنتظر دعوة الكونغو لمواصلة استئناف مفاوضات سد النهضة. مشيرة إلى أنها تتوقع المزيد من الضغوطات الخارجية فيما يخص ملف سد النهضة، وإنها لن تكترث إليها أبدا، معتبرة الضغوط الأميركية بشأن ملف سد النهضة تراجعت بعد نجاح عملية الملء الثاني لبحيرة السد.
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