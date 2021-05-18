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السودان يتجه لتخصيص منطقة للعزل مع تزايد الإصابة بكورونا

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اجتماع للجنة الطوارىء بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بخصوص كورونا

الخرطوم 18 مايو 2021 ـ أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، أن التقرير التراكمي لإدارة الطوارئ والوبائيات سجل ليوم أمس الإثنين 70 حالة إصابة، بينما تدرس السلطات مقترحا بتخصيص منطقة متكاملة للعزل.

وأوضح التقرير الذي يظهر تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا أن اجمالي الحالات المشتبهة 46228 والجديد 70 حالة.

كما أظهر التقرير أن اجمالي الحالات المؤكدة 32975 والجديدة 12 حالة.

والتعافي 18605 و12 حالة تعافي جديدة، وبلغ اجمالي الوفيات 1116 منذ بداية انتشار الجائحة بينما لا توجد حالة وفاة جديدة ليوم أمس الإثنين.

من جانبه أكد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم محجوب تاج السر منوفلي اتجاه الوزارة للتوسع في مراكز العزل بالولاية، كاشفا عن مقترح بتخصيص منطقة للكوفيد باقامة مركز موسع ومتكامل للعزل في موقع يتم تحديده لاحقا.

وأفاد منوفلي في اجتماع لجنة الطوارىء بالوزارة، الثلاثاء، بضرورة التوسع في المراكز وتوفيرالأوكسجين وزيادة عدد الأسرة والعمل على مكافحة الجائحة بالالتزام بالموجهات الاحترازية .

وقال مدير الإدارة العامة للطوارىء ومكافحة الأوبئة نادر الطيب إن اللجنة ناقشت جملة من القضايا منها دراسة امكانية اضافة برنامج العزل المنزلي ضمن برنامج تخصص طب الأسرة واعادة تقييم أعراض الكوفيد واعداد قائمة بالأعراض الجديدة بواسطة مركز التحكم بمراكز العزل.

كما ناقشت اللجنة التنسيق بين وزارة الصحة والمنظمات وبين إدارات الطوارىء والجهات المبادرة بالعمل في برنامج الترصد المرضي المبني على المجتمع.

وفي أبريل الفائت رسم وزير الصحة السوداني عمر النجيب صورة قاتمة لموقف الاصابات بفايروس كورونا بالبلاد وأعلن عن مقترح دفع به لفرض لبس الكمامات في كل المؤسسات الحكومية.

وقبلها توقع الوزير أن تشهد معدلات الإصابة ارتفاعا خلال الثلاث أشهر المقبلة.

وثار قلق متعاظم في الأوساط الرسمية والشعبية خلال الأيام الماضية في أعقاب الارتفاع الملحوظ للاصابات وتزايد الوفيات جراء الجائحة التي تضرب موجتها الثالثة بعنف ملحوظ.



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