السودان يتسلم أولى شحنات القمح المشتراة عبر برنامج الغذاء العالمي

الخرطوم 19 يونيو 2020- تسلمت الحكومة السودانية الدفعة الأولى من شحنات القمح الذي اشترته عبر وزارة المالية من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وزير المالية ومسؤول برنامج الغذاء وقعا على اتفاقية ستيراد القمح

وفي ابريل الماضي وقعت وزارة المالية اتفاقية مع البرنامج الأممي نصت على شراء واستيراد مائتي ألف طن متري من القمح عبر البرنامج نيابة عن حكومة السودان على أن تقوم الأخيرة بسداد المبلغ بالعملة المحلية،ليستخدمها البرنامج لتمويل برامجه وعمله الإنساني في البلاد.

وأفاد بيان من وزارة المالية الجمعة أن ميناء بورتسودان "استقبل الأربعاء 40 ألف طن متري تمثل الدفعة الأولى من الشحنات المتفق عليها".

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مجهودات حكومة السودان في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الأجنبية لبنك السودان المركزي.

وبحسب البيان تم التخطيط لاستيراد القمح من خلال 5 دفعات تبلغ حجم كل واحدة 40.000 طن متري على مدى 10 أشهر.

وتم يوم الخميس تطهير السفينة الناقلة للقمح ضد فايروس كورونا (كوفيد-١٩) وفحص طاقمها، فيما تمت إجراءات التخليص الجمركي من هيئة الجمارك والفحص الغذائي على يد الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، لتستكمل عملية تفريغ السفينة خلال ١٠ أيام.