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السودان يتسلم دفعة ثالثة من القمح الأميركي

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السفينة "ليبرتي" نقلت شحنة جديدة من المساعدات الاميركية للسودان

الخرطوم 14 أغسطس 2021 - تسلم السودان السبت 300 ألف طن من القمح تمثل الدفعة الثالثة من منحة تعهدت بها الولايات المتحدة الأميركية.

ووصلت الدفعة الأولى من القمح الأمريكي في 9 يونيو الفائت بمقدار 48 ألف طن، تغطي 25 % من استهلاك البلاد.

وتبلغ منحة المعونة الأميركية من القمح للسودان 300 ألف طن، حيث ينتظر أن تصل البلاد، ثلاث دفعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقالت وكالة السودان للأنباء، السبت، إن "الدفعة الثالثة من القمح الأميركي البالغة 48 ألف وصلت إلى ميناء بورتسودان"، شرقي البلاد.

وأشاد والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي بالعلاقات السودانية الأميركية المتطورة.

وظلت أميركا تدعم حكومة الانتقال، حيث تعهدت في بداية العام الجاري بتقديم مساعدات للسودان بمبلغ 700 مليون دولار.

وأكد مدير هيئة الموانئ البحرية اونور سليمان جاهزية الموانئ السودانية لاستقبال الدعم الخارجي، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني عبر منظومة النقل البحري.



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