السودان يتسلم شحنة قمح من الإمارات وإسرائيل تقدم مساعدة مماثلة

الخرطوم 25 أكتوبر 2020 - قالت الحكومة السودانية إنها تسلمت مساعدات من القمح مُقدمة من الإمارات قدرها 67 ألف طن، فيما تعهدت إسرائيل بارسال قمح بقيمة 5 ملايين دولار بصورة فورية.

طوابير للحصول على الخبز في (أبو عشر) بولاية الجزيرة ـ الإثنين 7 مارس 2016 (سودان تربيون)

ويمكن لمساعدات القمح التي تلقاها السودان أن تُنهي، بصورة مؤقتة، طوابير آلاف السودانيين أمام المخابز للحصول حصص الخبز، بسبب النقص الحاد في الدقيق لشح موارده من النقد الأجنبي التي تكفل له استيراد القمح.

وقال وكيل وزارة التجارة محمد عبد الله، في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، الأحد، إن بلاده استلمت الدفعة الأولى من المنحة الإماراتية من القمح البالغة 67 ألف طن.

وأوضح أن الكمية سيتم تخصيصها للمطاحن العاملة في الخرطوم والولايات.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو، عن تقديم مساعدات فورية إلى السودان من القمح بقيمة 5 ملايين دولار، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وتأتي المساعدات الاسرائيلية بعد يومين من إبرام الدولتين اتفاق إنهاء عداء استمر سنوات طوال وبدء إجراءات التطبيع بينهما.

وقال نتنياهو إن بلاده تتطلع إلى "إقامة سلام دافئ مع السودان"، متعهدًا بالعمل مع اميركا لدعم عملية الانتقال.

مزيد من القمح

وكشف وكيل وزارة التجارة عن بدء مشاورات مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير باخرة أخرى من القمح تقدر حمولتها بـ 40 ألف طن، متوقعا وصولها في الأيام المقبلة.

وسبق إن عقد السودان وبرنامج الغذاء اتفاقا تبادلا فيه القمح بالذرة.

وقال المسؤول إن الحكومة ستقوم بشراء القمح الموجود الخاص بالمطاحن الموجود بـ(البوند)، وذلك بعد اتفاق مبدئي معها على سعر القمح وتكلفة الطحن وطريقة السداد.