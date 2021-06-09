السودان يتسلم 48 ألف طن قمح من المعونة الأميركية

ابراهيم الشيخ يتسلم شحنة قمح من المعونة الأميركية لتفطية 25 % من احتياجات البلاد

بورتسودان 9 يونيو 2021 - أعلن السودان، الأربعاء، تسلمه 48 ألف طن من قمح المعونة الأميركية، تكفي 25% من احتياجات البلاد.

وظلت أمريكا تدعم حكومة الانتقال، حيث تعهدت في بداية العام الجاري بتقديم مساعدات للسودان بمبلغ 700 مليون دولار.

واستقبل وزير الصناعة رئيس اللجنة المكلفة من الحكومة السودانية باستلام القمح الأمريكي، إبراهيم الشيخ، سفينة الشحن "لايبرتي قلوري" التي تحمل 48 ألف طن من القمح.

وتبلغ منحة المعونة الأميركية من القمح للسودان 300 ألف طن، ستصل إلى البلاد تباعًا.

وقال إبراهيم الشيخ إن استلام وفد مركزي من الخرطوم للسفينة التي تحمل القمح يُعد "احتفالا بعودة السودان إلى المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يوفر على السودان عملات صعبة.

وأكد الوزير على أن الـ 48 ألف طن المستلمة تغطي 25% من استهلاك البلاد، على أن تتم تغطية متبقي الاحتياجات من الإنتاج المحلي والشراء من برنامج الغذاء العالمي بالعملة السودانية.

وشهد الاستلام، إضافة إلى الشيخ، وكيل أول وزارة الإعلام ونائب مدير البنك الزراعي وممثل المعونة الأميركية، علاوة على والي البحر الأحمر.