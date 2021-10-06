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السودان يتسلم 499 ألف جرعة من لقاح فايزر الأميركي المضاد لـ(كورونا)

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أول دفعة من لقاحات جونسون آند جونسون تشتريها الحكومة ـ مطار الخرطوم 5 سبتمبر 2021

الخرطوم 6 أكتوبر 2021 - تسلمت الحكومة السودانية الاربعاء شحنة أولى من لقاح فايزر لمكافحة فايروس كورونا، تضم 499 ألف جرعة، مقدمة من الولايات المتحدة عبر منصة كوفاكس، من جملة 1.2 مليون جرعة ستصل تباعًا.

وتعمل مبادرة كوفاكس على تأمين وصول اللقاحات المضادة لكورونا إلى الدول الفقيرة، وهي خطة عالمية لإنهاء الجائحة واعادة الناس لممارسة أنشطتهم الطبيعية.

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إنها "تسلمت 499 ألف جرعة من لقاح فايزر كمنحة من حكومة الولايات المتحدة عبر منصة الكوفاكس".

وأشارت إلى أن السودان سيتلقى 1.274.130 جرعة من لقاح فايزر "بعد التركيب الناجح لخمس وحدات من سلسلة التبريد الفائق في منشأة التخزين الوطنية للتبريد التابعة لوزارة الصحة، كجزء من الجهود المتواصلة لإعداد البلاد لتلقي فايزر ولقاحات أخرى تتطلب وحدات سلسلة التبريد الفائق".

وقالت وكيلة وزارة الصحة، يسرى محمد عثمان، إن "اللقاح يحتاج إلى سلاسل تبريد بمواصفات محددة ودقيقة وهذا ما تم إنجازه وتوفيره وتم تركيب خمسة وحدات تبريد منخفضة البرودة -80 بالمستودع المركزي للقاحات التابع لبرنامج التحصين الموسع في الوزارة".

وأعلنت يسرى عن بدء التحصين بلقاح فايزر الأسبوع المقبل، وقالت إن هدفنا هو السيطرة على الجائحة عبر اللقاحات بات أكثر قوة لحماية الشعب من الأوبئة والمخاطر.

وتلقى 1.7 مليون سوداني لقاحات أسترازينيكا وجونسون آند جونسون وسينوفارم المضادة لفايروس كورونا، حيث تخطط وزارة الصحة لتطعيم 20% من السُكان، نحو 8.4 مليون شخص.

وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم، بريان شوكان، إن شراكة حكومته ووزارة الصحة السودانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، لتقديم هذه اللقاحات أمر بالغ الأهمية للسيطرة على الجائحة، وإبطاء ظهور متغيرات جديدة، وضمان بقاء السودان وشعبه أقوياء وبصحة جيدة ".

بدورها، قالت ممثلة اليونيسف ماري لويس اغلتون إن اليونيسيف تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة الاتحادية ومرفق الكوفاكس، منذ شهور لتسليم وتركيب وحدات سلسلة التبريد الفائق الخمس بشكل صحيح. حيث تم اختبار هذه الوحدات بنجاح في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، وتم السماح بتشغيلها من قبل الخبراء".
وتلقى السودان خلال الـ 6 أشهر الفائتة أكثر من 1.3 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا من خلال تبرعات لدول مختلفة عبر منصة كوفاكس.

وحتى 3 أكتوبر الجاري، بلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في السودان منذ بدء الجائحة 38.345 شخص، توفى منهم 2.906، فيما تعافي 32.134 فرد، إضافة إلى وجود 3.145 حالة تحت المراجعة و160 إصابة نشطة.



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