السودان يتصدر اللجان الفنية للمنظمة العربية للطيران المدني

الخرطوم 1يوليو 2021- أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية عن فوز السودان في كافة اللجان الفنية للمنظمة العربية للطيران المدني في دورتها العادية رقم 26 المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط.
- مطار الخرطوم الدولي ـ صورة ارشيفية
ويعد فوز السودان الأول من نوعه منذ نحو ربع قرن في كافة اللجان الفنية للمنظمة والتي تشمل لجنة النقل الجوي، لجنة أمن الطيران، لجنة الملاحة الجوية، لجنة السلامة، لجنة البيئة.
وقال مدير سلطة الطيران المدني السودانية ابراهيم عدلان لـ" سودان تربيون" الخميس إن حضور السودان كان قويا في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للطيران المدني. حيث ناقشت الجمعية مستقبل صناعة الطيران المدني في الوطن العربي
واضاف ان الاجتماعات امنت على توحيد الإجراءات الصحية وفتح الأجواء وتفعيل حرية النقل السابعة التي تفتح المجال لنقل وانسباب البضائع. وجرى انتخاب السودان في كافة اللجان الفنية للمنظمة العربية للطيران المدني.
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