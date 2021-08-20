السودان يتعهد بدعم جهود الانتقال في الصومال

- قوات بعثة حفظ السلام بالصومال ـ وكالات
الخرطوم 20 أغسطس 2021 ـ تعهد السودان، الجمعة، وضمن أولويات رئاسته لهيئة الإيقاد بمواصلة جهوده لاكمال الانتقال بالصومال بالتعاون مع أصحاب المصلحة الصوماليين ومع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين.
ورحب حكومة السودان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والحكومة الفيدرالية الصومالية بتمديد ولاية عمل بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ـ اميصوم "AMISOM" التي تم بعثها منذ فبراير 2007.
وأكد بيان للخارجية السودانية الدور الهام للبعثة في دفع جهود السلام بالصومال منذ نشرها وأعرب عن أمل السودان في أن تشهد الفترة القادمة تقديم كل الدعم والمساندة من قبل كل الأطراف للبعثة للاضطلاع بمهامها علي الوجه الأكمل.
وأشار البيان إلى أهمية مساعدة الحكومة الفدرالية الصومالية في تنفيذ استراتيجية الأمن القومي وتدريب وبناء القدرات الأمنية الصومالية لتسهم بصورة فاعلة في استتباب الأمن والاستقرار بصورة مستدامة في الصومال.
كما أكد البيان أن حكومة السودان من واقع العلاقات المتميزة بين البلدين وشعبيهما وفي إطار أولويات رئاسة السودان للإيقاد ستواصل جهودها مع أصحاب المصلحة الصوماليين ومع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الصوماليين في اكمال مسيرة الانتقال وتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
وأكد الاتحاد الأفريقي أمس الخميس توصله لاتفاق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية يرمي إلى متابعة دور بعثة قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال "أميصوم" خلال الأعوام المقبلة.
وتعمل "أميصوم" على تسليم المسؤوليات الأمنية تدريجياً إلى قوات الأمن الصومالية.
أخر الآراءما هو سقف توصيات آلية مبادرة حمدوك؟ 2021-08-16 05:19:39 صلاح شعيب مشكلة السيد حمدوك الأساسية هي أنه يبحث عن الضوء بينما هو يملأ أرجاء ناظريه. فهو قد أتت به ثورة، ومنحته بثقة مطلقة التفويض الكامل لاتخاذ ما يراه مناسبا في الجهاز التنفيذي. فكيف إذن يعود لنا بعد عامين ليحدثنا عن (...)
"الجنجويد" ؛ خازوق الإسلامويين الأكبر 2021-08-15 19:45:21 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق الانقلابات العسكرية التي حكمت السودان لم تتوقف سوءاتُها عند تعطيل الحياة السياسية المدنية (الحزبية والنقابية) ومصادرة الحريات وحُكْم البلاد والعباد بالحديد والنار … إلى آخر جرائم الأنظمة (...)
حول مشروع قانون الإذاعة والتلفزيون 2021-08-15 16:20:35 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) العبيد مروح يفتقد القارئ لمشروعات قوانين الإعلام الثلاثة، التي قدمها السيد وزير الثقافة والإعلام في الثاني من أغسطس الجاري، ما يُعرف ب "المذكرات التفسيرية" التي عادةً ما تصاحب مشروعات (...)
المزيد