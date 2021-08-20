السودان يتعهد بدعم جهود الانتقال في الصومال

قوات بعثة حفظ السلام بالصومال ـ وكالات

الخرطوم 20 أغسطس 2021 ـ تعهد السودان، الجمعة، وضمن أولويات رئاسته لهيئة الإيقاد بمواصلة جهوده لاكمال الانتقال بالصومال بالتعاون مع أصحاب المصلحة الصوماليين ومع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين.

ورحب حكومة السودان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والحكومة الفيدرالية الصومالية بتمديد ولاية عمل بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ـ اميصوم "AMISOM" التي تم بعثها منذ فبراير 2007.

وأكد بيان للخارجية السودانية الدور الهام للبعثة في دفع جهود السلام بالصومال منذ نشرها وأعرب عن أمل السودان في أن تشهد الفترة القادمة تقديم كل الدعم والمساندة من قبل كل الأطراف للبعثة للاضطلاع بمهامها علي الوجه الأكمل.

وأشار البيان إلى أهمية مساعدة الحكومة الفدرالية الصومالية في تنفيذ استراتيجية الأمن القومي وتدريب وبناء القدرات الأمنية الصومالية لتسهم بصورة فاعلة في استتباب الأمن والاستقرار بصورة مستدامة في الصومال.

كما أكد البيان أن حكومة السودان من واقع العلاقات المتميزة بين البلدين وشعبيهما وفي إطار أولويات رئاسة السودان للإيقاد ستواصل جهودها مع أصحاب المصلحة الصوماليين ومع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الصوماليين في اكمال مسيرة الانتقال وتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

وأكد الاتحاد الأفريقي أمس الخميس توصله لاتفاق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية يرمي إلى متابعة دور بعثة قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال "أميصوم" خلال الأعوام المقبلة.

وتعمل "أميصوم" على تسليم المسؤوليات الأمنية تدريجياً إلى قوات الأمن الصومالية.