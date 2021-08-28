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السودان يتلقى شحنة جديدة من لقاح كورونا وبدء حملة تحصين بالأحد

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جولة جديدة للتطعيم ضد كورونا تبدأ الاحد

الخرطوم 28 أغسطس 2021- تلقى السودان شحنة من 218,400 جرعة من لقاح كوفيد-19 أسترازينيكا قدمتها فرنسا وفقا لبيان صحفي نشرته منظمة اليونيسف الجمعة.

ومن المنتظر أن تنطلق في الخرطوم الأحد حملة للتطعيم بالجرعة الثانية لألاف ممن حصلوا على الجرعة الأولى قبل نحو شهرين.

وقالت المنظمة انه تم تسليم اللقاحات بدعم من اليونيسف من خلال مرفق كوفاكس COVAX، وهو تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء، والذي يضمن التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 للبلدان بغض النظر عن دخلها.

وعبرت المنظمة عن شكرها للحكومة الفرنسية على هذا "التبرع السخي".

وتقول المنظمة إن أكثر من 800,000 شخص في السودان بما في ذلك العاملين في المجالات الصحية قد تلقوا التطعيم منذ مارس 2021 عند وصول أول شحنة من كوفاكس.

وأضاف البيان" تلقى الغالبية جرعة واحدة فقط، وتساهم هذه الشحنة في زيادة عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وهو الأمر المطلوب لإيقاف انتشار العدوى."

ووفقا للمنظمة، فإن هذه اللقاحات تأتي للسودان "في وقت حرج حيث تتصاعد أعداد المصابين بينما تستعد البلاد لإعادة فتح المدارس بعد ثلاث سنوات من الانقطاع”.

وتضيف المنظمة إنها تعمل مع الحكومة لإعادة فتح المدارس بأمان من خلال توفير دعم النظافة والكمامات وتعزيز تطعيم المعلمين.

وتستهدف الحملة المصابين بأمراض مزمنة وتتجاوز أعمارهم ٤٥ سنة ومن فاقت أعمارهم 60 سنة بالإضافة لبعض الفئات المهنية كالعاملين بقطاعي الصحة والتعليم (جميع العاملين بمجال التعليم بكافة المراحل الدراسية من رياض أطفال ومدارس وجامعات) إضافة الى بعض المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات النظامية.

وكن وزير الصحة عمر النجيب افاد في مؤتمر صحفي أن الحملة الأولى للتطعيم سجلت نسبة نجاح تقدر بـ 98 % بالرغم من ضعف النظام الصحي في البلاد، ونبه إلى أن الحملة الثانية للتطعيم عملت على معالجة الإشكاليات والتحديات التي واجهت سابقتها.

ودعا الوزير لأخذ المعلومات الصحيحة من الجهات الموثوقة، وأكد على فاعلية وسلامة اللقاحات باعتبارها من أكثر الوسائل فاعلية للقضاء على فيروس كورونا،

وأعلن الوزير عن استعداد الوزارة لاستقبال العديد من شحنات لقاح كوفيد-19، وقال " سنوفر العدد الكافي من اللقاحات عبر التعاون مع الاتحاد الافريقي لتوفير5.3 مليون جرعة يتم دفعها من منحة البنك الدولي، إضافة لتبرع الحكومة الصينية بـ 400 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.



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