السودان يجتاز مراجعة ثانية لصندوق النقد الدولي

الخرطوم 7 مايو 2021 ـ قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، الجمعة، إن السودان اجتاز مراجعته الثانية بموجب برنامج تحت اشراف خبراء صندوق النقد الدولي، في خطوة صوب تخفيف الدين.
- جبريل ابراهيم
وغرّد الوزير على تويتر قائلا: "إن اجتياز المراجعة الثانية يمهد لقبول السودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وهي خطوة من المأمول أن تسفر عن خفض كبير لدين السودان فضلا عن خطوط ائتمان جديدة.
ويتوقع أن يصل السودان في يونيو إلى "نقطة القرار" فيما يتعلق بأهليته لمبادرة خفض الدين وذلك مع انتهاء برنامج اصلاح اقتصادي يستغرق عاما باشراف صندوق النقد وبعد مؤتمر تستضيفه باريس هذا الشهر للنهوض بالاستثمار وتخفيف الديون.
ويسعى السودان إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية.
وتمكن السودان حديثا من الحصول على قروض تجسيرية من دول مانحة لتسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
وقال دبلوماسي فرنسي في أبريل الماضي إن باريس قد تقدم التمويل لسداد متأخرات أخرى مع صندوق النقد والمضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
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