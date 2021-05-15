السودان يجري اتصالات مع السعودية وفلسطين حول الوضع في غزة

الخرطوم 15 مايو 2021 - أجرت وزيرة الخارجية السودانية الجمعة اتصالات مع نظيريها الفلسطيني والسعودي، حول الأوضاع المأزومة في غزة إثر الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

مقر وزارة الخارجية السودانية

وتشن إسرائيل هجمات جوية على قطاع غزة تقول إنها تستهدف مقار فصائل المقاومة، فيما ترد عليها حركة حماس والجهاد بصواريخ، في حرب وُصفت بأنها الأعنف منذ العام 2014.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن مريم الصادق أجرت اتصالا بنظيرها السعودي فيصل بن فرحان، بحثا فيه توحيد الجهود لاحتواء تطورات الأوضاع بفلسطين.

وأشارت إلى أن مريم وفيصل ناقشا ترتيبات الاجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده غدًا الأحد.

وأكد الوزيران، وفقًا للبيان، على ضرورة أن يخرج الاجتماع بقرارات تصب في "وقف العدوان الإسرائيلي والتصعيد الممنهج على شعب فلسطين ومقدساته وممتلكاته وحقوقه".

وقال بيان ثانٍ إن مريم أجرت اتصالا آخر مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وعبرت الوزيرة السودانية عن قلق بلادها ازاء "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

وقالت إن السودان على استعداد لتقديم "كل ما يلزم أو تطلبه دولة فلسطين منه لوقف الاعتداءات"، كما إنه جاهز "للانخراط في أي جهد فردي أو جماعي لدعم الموقف الفلسطيني".

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بسبب اعتداءات ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل الماضي في القدس، خاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه دون وجه حق.