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السودان يجني في ستة أشهر 1.4 مليار ريال من تصدير الضأن للسعودية

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صادر الضأن السوداني للسعودية

الخرطوم 16 يوليو 2021 ـ قال مسؤول في وزارة الثروة الحيوانية إن السودان جنى نحو 1.4 مليار ريال سعودي من صادرات الضأن للمملكة العربية السعودية التي تجاوزت هذا العام المليون رأس.

وأكد مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية محمد يوسف وجود وفرة كبيرة من الضأن للسوق المحلي والصادر.

وقال إن صادر الضأن للسعودية تجاوز المليون رأس هذا العام، بقيمة للرأس تبلغ 1400 ريال سعودي.

وأشار في حديث لوكالة السودان للأنباء "سونا" إلى أن عمليات الصادر تهم قطاع كبير من المواطنين من مربيين ومنتجين ومصدرين وعمال وغيرهم إضافة لاسهامه في الاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية السوق السعودي لصادرات الثروة الحيوانية لاستحواذه على نسبة كبيرة من صادر الضأن منوها الى أن السودان كان يصدر حوالي 6 ـ 7 ملايين رأس في العام للسعودية.

وجراء ضعف المناعة للماشية السودانية أعادت السعودية في مرات عديدة حمولة بواخر محملة بالضأن.

وأفاد مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم أن محجر سواكن به 210 ألف رأس معدة للتصدير للسعودية وأضاف أن هناك لحوم تصدر للسعودية والأبقار والإبل تصدر لمصر، وأنه لأول مرة تصدر لحوم للأردن.

وأوضح أن عائد صادر الماشية بلغ 300 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الماضية مشيرا إلى أن الصادر لا يرقى للمستوى المطلوب والطموح مقارنة بحجم المواشي بالبلاد.

وحول ارتفاع أسعار الخراف هذا العام في الأسواق المحلية أشار إلى وجود الوسطاء والسماسرة من الذين يستغلون موسم الأضاحي ويعملون على مضاعفة وارتفاع الأسعار دون تكلفته الحقيقية، وأنه توجد أماكن لبيع الخراف بالوزن في حدود المعقول لسعر الضأن.

وأوضح أن كمية الصادر لا تأثير لها على السوق المحلي ولا يوجد ربط بينهما، منوها إلى أن الصادر له إعداد وترتيب وتحجير وغيرها من عمليات الصادر.



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