السودان يحث أميركا على الغاء العقوبات المفروضة ضد جوبا

الخرطوم 10 مارس 2020 -أجرى المبعوث الأميركي الخاص لجنوب السودان، استيوارت سيمينغوتون، مباحثات في الخرطوم الثلاثاء مع وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، حول التطورات في جوبا وجهود وساطة السودان لدعم عملية السلام والانتقال السياسي، المتمثل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، تلقته "سودان تربيون"، حثت الوزيرة السودانية، المبعوث الأميركي، على "المساعدة في إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على جنوب السودان التي من شأنها إحداث الاستقرار والتسوية السياسية هناك".

وشددَّت على أهمية تنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل إليه الفرقاء بجمهورية جنوب السودان، خاصة إجراء الترتيبات الأمنية وحماية الشخصيات الهامة، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جانبه، امتدح المبعوث الأميركي، جهود وساطة السودان لتحقيق السلام والاستقرار والتسوية السياسية في جنوب السودان.

وأشار إلى دور الخرطوم المهم والمؤثر الذي يمكن أن تلعبه لحفظ الأمن والاستقرار في محيطه الإقليمي.

وفي 22 فبراير الماضي، أدى زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، اليمين الدستورية، نائبا أول لرئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت.

كما أدى اليمين الدستورية أيضا 4 نواب آخرين وهم: جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، وربيكا دمبيور، وعبد الباقي.

وفي سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام نهائيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول "الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيقاد)".