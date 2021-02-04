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السودان يحدد ضوابط للقادمين من الدول التي حظرتها السعودية بسبب (كورونا)

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الخرطوم 4 فبراير 2021- أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية ضوابط جديده للقادمين من 20 دولة كانت السلطات السعودية علقت دخولهم إلى أراضيها مؤقتا كإجراءات وقائية بعد تفشي جائحة كورونا.

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واجهة خارجية لمطار القاهرة الدولي (العربية نت)

واشترطت سلطة الطيران المدني السودانية على الركاب القادمين للسودان من الدول التي حظرتها المملكة بحيازة تذكرة سفر من والى بلدانهم فقط.

وأوضح القرار الذي حصلت عليه "سودان تربيون" الخميس أنه لا يسمح بمغادرة اي من الفئات الواردة في الأمر الملكي السعودي بالمغادرة الى المملكة من الخرطوم ويشمل تلك الفئات غير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم للقادمين من الدول المحظورة كما يستثني من ذلك المقيمون بالسودان مع مراعاة الشروط الواردة بالتفصيل من الحظر.

ونبه القرار الى عدم السماح لشركات الطيران أو وكلاء السفر البيع والحجز للفئات المذكورة بغرض المغادرة إلى المملكة في هذه الفترة الي حين رفع الحظر.

والثلاثاء أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة.

وشملت قائمة الدول العشرين التي يحظر دخول غير المواطنين والدبلوماسيين منها لفترة مؤقتة كلا من الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، الولايات المتحدة، إندونيسيا، إيرلندا، ايطاليا، الباكستان، البرازيل، البرتغال، لمملكة المتحدة، تركيا، جنوب إفريقيا، السويد، لاتحاد السويسري، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان.

ويشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من هذه الدول أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة السعودية.

ونوهت وزارة الداخلية السعودية بأن هذا القرار سيعمل به اعتباراً من الساعة 9 من مساء الأربعاء الثالث من فبراير الجاري.



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