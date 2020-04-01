السودان يحدد مطلع يونيو المقبل موعدا لالتئام المؤتمر الاقتصادي

الخرطوم 1 أبريل 2020 - قال متحدث باسم الحكومة السودانية إن المؤتمر الاقتصادي سيعقد في بداية يونيو المقبل، وذلك بعد تأجيله من موعده الذي كان مقررا نهاية مارس.

وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

واتفق الحكومة وقوى الحرية والتغيير في يناير، على عقد مؤتمر اقتصادي لمعالجة الاختلال الاقتصاد السوداني ودراسة الخطط الكفيلة بمعالجة آثار رفع الدعم عن المحروقات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريح مكتوب، تلقته "سودان تربيون" عقب جلسة لمجلس الوزراء، الأربعاء: "سيعقد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو القادم".

وأشار صالح إلى أن المؤتمر المرتقب سيبحث قضايا التضخم النقدي والفقر والبطالة وضعف الخدمة المدنية واختلال الميزان التجاري وعجز الموازنة وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى. إضافة إلى مناقشة قضايا المياه والثقافة والسياحة والآثار والأمن الغذائي والطاقة.

وأوضح أن المؤتمر المرتقب تسبقه ورش قطاعية تحضيرية، بهدف تجهيز توصيات تُناقش في المؤتمر، الذي سيشارك فيه مراكز البحث والجامعات واقتصاديين وقوى سياسية ومدنية، فضلًا عن الأجهزة الحكومية.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة، تتفاقم يوما عن آخر، وتحاول الحكومة تحرير أسعار المحروقات والخبز بهدف الخروج من الأزمة، بناء على توصيات دولية، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير.

وأقرت موازنة البلاد لسنة 2020، تحرير متدرج لأسعار المحروقات والخبز، لكن تلك الإجراءات جمدت ليتم البت بشأنها في المؤتمر الاقتصادي الذي قرر أقامته في أبريل، غير أن التدابير الاستثنائية التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا حال دون التئامه.

وأشار صالح، الذي تحدث عقب ختام اجتماع لمجلس الوزراء، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة للتحضير لمؤتمر المانحين، الذي توقع عقده بعد أسابيع من المؤتمر.