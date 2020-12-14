السودان يحصل على حوالي 8 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

- فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير
الخرطوم 14 ديسمبر 2020 - أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عن تمكن السودان من الحصول على أكثر من 8 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا قال إنها ستصل السودان قريباً.
ووصل عدد حالات الإصابة بالجائحة في السودان منذ بدء انتشارها في مارس الفائت إلى 21.591، توفي منها 1.355 شخص، مقابل تعافي 12.452 حالة من الوباء.
وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي، الاثنين: "في خواتيم الشهر الجاري، سنحصل على 8 ملايين و400 إلف جرعة من لقاح فايروس كورونا".
وأشار إلى أن الجرعات ستتوفر للفئات الأكثر احتياجًا مثل الكادر الطبي، إضافة إلى الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس، مبدياً أمله في الحصول على جرعات تكفي جميع السودانيين.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 205 حالة إصابة بالجائحة، تتضمن 8 وفيات، مقابل معافاة 139 شخص من الفايروس، وفقًا للتقارير الوبائية ليوم السبت 12 ديسمبر.
وأفادت بأن الخرطوم سجلت 167 حالة من الحالات الجديدة، تليها نهر النيل بـ 14 إصابة، والبحر الأحمر بـ 9 حالات، والجزيرة 6 إصابات، فيما جري تسجيل حالتين في كل من سنار وغرب دارفور والشمالية، أما جنوب دارفور وجنوب كردفان فقد سجلتا حالة إصابة في كل منهما.
أخر الآراءبين العون والواجبات الملحة 2020-12-14 13:45:39 بقلم : محمد عتيق في فرح واستبشار تناقل السودانيون خبر إقرار الكونقرس الأمريكي قانوناً (لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان) ، وحق لنا جميعاً أن نبتهج بالخبر .. ولكنه يعني في المقام الأول أننا كسودانيين قد فشلنا في تحقيق (...)
عبدالله موسى، من كثرة الاحزان لم نعد قادرين على توزيعها بين الاحبة والوطن 2020-12-12 20:43:03 بقلم : ياسر عرمان رحيل الأستاذ والصديق العزيز والمناضل الكبير عبد الله موسى خسارة فادحة للقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في السودان ولاسيما في شرق السودان. على ايام نظام نميري تعرفنا على إسم عبد الله موسى من قوائم (...)
سلطة الانتقال كـ"غنيمة" 2020-12-10 20:57:53 بقلم: خالد التيجاني النور (1) "انقضى أكثر من عام على تشكيل هياكل الحكم الانتقالي، المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، واثبتت التجربة خلال هذه الفترة العجز الكامل في تحقيق طموحات وتطلعات جماهير الثورة، بل تفاقمت معاناة (...)
المزيد