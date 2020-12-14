السودان يحصل على حوالي 8 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 14 ديسمبر 2020 - أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عن تمكن السودان من الحصول على أكثر من 8 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا قال إنها ستصل السودان قريباً.

ووصل عدد حالات الإصابة بالجائحة في السودان منذ بدء انتشارها في مارس الفائت إلى 21.591، توفي منها 1.355 شخص، مقابل تعافي 12.452 حالة من الوباء.

وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي، الاثنين: "في خواتيم الشهر الجاري، سنحصل على 8 ملايين و400 إلف جرعة من لقاح فايروس كورونا".

وأشار إلى أن الجرعات ستتوفر للفئات الأكثر احتياجًا مثل الكادر الطبي، إضافة إلى الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس، مبدياً أمله في الحصول على جرعات تكفي جميع السودانيين.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 205 حالة إصابة بالجائحة، تتضمن 8 وفيات، مقابل معافاة 139 شخص من الفايروس، وفقًا للتقارير الوبائية ليوم السبت 12 ديسمبر.

وأفادت بأن الخرطوم سجلت 167 حالة من الحالات الجديدة، تليها نهر النيل بـ 14 إصابة، والبحر الأحمر بـ 9 حالات، والجزيرة 6 إصابات، فيما جري تسجيل حالتين في كل من سنار وغرب دارفور والشمالية، أما جنوب دارفور وجنوب كردفان فقد سجلتا حالة إصابة في كل منهما.