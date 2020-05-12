 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 12 أيار (مايو) 2020

السودان يحقق في تسلل اثنين من رعاياه الى الخرطوم بطائرة شحن تركية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 12 مايو 2020- أعاد السودان اثنين من مواطنيه الى تركيا بعد وصولهما الخرطوم على طائرة شحن، وقرر اجراء تحقيق في الواقعة التي شهدت تفاصيلا مثيرة.

JPEG - 32.5 كيلوبايت
مطار الخرطوم الدولي

ومنذ منتصف مارس الماضي أغلقت السلطات السودانية مطار الخرطوم وكافة المعابر البرية في محاولة منها للسيطرة على تفشي وباء "كورونا" ومنعت تبعا لذلك هبوط طائرات الركاب القادمة من العواصم الخارجية لكنها أبقت مطارها مفتوحا أمام عمليات إجلاء رعايا الدول الأخرى وهبوط رحلات البضائع والمساعدات الإنسانية.

وأكدت مصادر موثوقة بدائرة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني لـ "سودان تربيون" الثلاثاء أن السلطات "منعت دخول اثنين من السودانيين استغلا طائرة شحن تركية في محاولة لكسر الحظر المفروض على القادمين من الخارج".

وقالت كل من سلطة الطيران المدني وشركة مطارات السودان القابضة وادارة شركة مطار الخرطوم الدولي في بيان مشترك إن سودانيين وصلا عصر الاثنين من اسطنبول الى الخرطوم على رحلة الخطوط التركية للشحن في مخالفة واضحة لقرار اللجنة العليا للطوارئ والقاضي بعدم السماح بدخول اي مسافر الي البلاد منذ الثاني والعشرين من مارس.

واشار البيان إلى "أن سلطات المطار منعت الراكبين من دخول البلاد وقررت اعادتهم في ذات الطائرة الى "إسطنبول".

وأكد أن سلطة الطيران المدني" ستقوم بالتحقيق في تلك المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرارها ومعاقبة الشركة المخالفة".

وكشف البيان عن أن الطائرة غادرت بالفعل لمواصلة رحلتها المجدولة وعلى متنها الراكبين، لكن عند وصولها المدرج استعدادا للإقلاع تلقى برج المراقبة اتصالا من قائدها يفيد بوجود حالة طوارئ طبية تستدعي عودته

وأوضح السماح بعودة الطائرة وإبلاغ الوحدة الصحية وتجهيز سيارتي إسعاف وعند صعود الاطباء الي الطائرة تبين أن الحالة الطبية تخص أحد الراكبين.

وتابع "بعد إجراء اللازم طبيا تقرر أن الحالة لا ترقي لمستوى الطارئ الطبي".

وأضاف البيان أنه نسبة لفقدان جزء كبير من الوقت المحسوب لطاقم كابينة القيادة اتخذت الشركة التركية قرارا بإلغاء الجزء الاخير من الرحلة المبرمجة الي نيروبي والتوجه الي اسطنبول مباشرة وعلى متنها الراكبين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إدْوارد لِينو: جَدَلُ العَلاقة بيْن جَنوب وشَمال السّودان(1-3) 2020-05-10 22:13:02 ياسِر عرْمان (1) الموتُ؛ يطرح أسئلة الوجود، وجمال وضآلة الحياة، وكدْح الإنسان ولقاء الأبدية، والحياة برقٌ لامع أو خافت، ويطرح الموتُ؛ سؤالُ البدايات والنّهايات والخلود والعدم؛ وهو أكثر ظواهر الحياة وحقائقها التي تستوقفني (...)

ليستقيم مسار الثورة 2020-05-10 20:02:49 بقلم : محمد عتيق يوماً بعد يوم يزداد اتباع النظام الساقط جرأةً وجنوناً ، يعلنون التحدي ضد الثورة والثوار* .. هذا الجنون الناتج عن الشعور *باليتم وفقدان مصادر النهب والكسب الفاسد من قوت الشعب وموارد الدولة يدفعهم للعمل (...)

البعثة الأممية في السودان: هل مكتوب عليها الفشل؟ 2020-05-08 23:24:39 الواثق كمير kameir@yahoo.com مقالي هذا هو مجرد تعقيب مقتضب على مقال مطول، للكاتب المرموق محمد عثمان إبراهيم (مو)، بعنوان "مهمة فاشلة مقدما: بعثة الأمم المتحدة للسودان!"، بهدف إثارة النقاش وإثراء الحوار حول هذه القضية (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.