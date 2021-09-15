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السودان يخصص 6 مليارات جنيه لتخفيض الفقر والتنمية المستدامة

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اجتماع لوكلاء الوزارات لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ـ الخرطوم 15 سبتمبر 2021

الخرطوم 15 سبتمبر 2021 ـ كشفت حكومة الانتقال في السودان عن وضع خطة متكاملة للتنسيق ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2021 وتخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه "نحو 13.3 مليون دولار" لتخفيض الفقر وتحقيق تلك الأهداف.

ويعاني السودان من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة كما أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة الخاصة بتحرير الوقود وزيادة أسعار الكهرباء وتخفيض قيمة الجنيه وإلغاء الدولار الجمركي في ارتفاع تكلفة المعيشة.

وأشارت الحكومة إلى وضع خطة متكاملة للتنسيق ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2021 ورصد مبلغ 6 مليارات جنيه كمكون محلي وبتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي واليونيسيف كمكون أجنبي.

وأكد وكيل التخطيط المكلف بوزارة المالية أمين صالح ياسين وكيل التخطيط المكلف بوزارة المالية بحسب بيان صحفي تلقته سودان تربيون الأربعاء، أهمية أهداف التنمية المستدامة من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.

كما التقى الوكيل بوكلاء الوزارات والجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ونوه إلى أن التنمية المستدامة تعمل على إنشاء عالم لا يهمل فيه أحد.

وتضم أهداف التنمية المستدامة 17 هدفا تشمل مجموعة واسعة من القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وشدد الوكيل على أهمية التعاون والعمل من جميع الشركاء وبشكل عملي بغية اتخاذ القرارات الصحيحة لتحسين الحياة للأجيال القادمة.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن أولويات برنامج الحكومة الانتقالية وذلك ضمن مرجعيات البرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وأكد ضرورة بث الوعي بأهداف التنمية المستدامة ومشاركة كل الشركاء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك تنظيمات المرأة والمنظمات الشبابية.



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