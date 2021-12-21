السودان يخصص 68 مليون دولار للتعداد السكاني و الزراعي

الخرطوم 21 ديسمبر 2021- كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن رصد وزارة المالية 68 مليون دولار في موازنة العام 2022م لصالح التعداد السكاني والزراعي.

مقر وزارة المالية السودانية

وأجرى السودان آخر تعداد سكاني خلال العام 2008م فيما لم ينفذ التعداد خلال العام 2018 لعدم توفر الموارد اللازمة كما كان مقررا أجراء التعداد السكاني الحالي في أبريل الماضي لكنه تأخر أيضا عن ذلك الموعد بسبب ضعف الموارد والأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة.

وأكد وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي ،عبد الله إبراهيم على اهتمام وزارة المالية بعملية التعداد السكاني و الزراعي بما يحقق التنمية بالبلاد و الاستقرار الاقتصادي .

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية فان الوكيل بحث خلال لقائه الثلاثاء باللجنة الفنية المالية للتعداد السكاني الترتيبات اللازمة لعملية التعداد السكاني و الزراعي و ما تواجهه من تحديات فى عملية التحضير الأولية والمتمثلة فى التمويل ووسائل الحركة والمقر و المعينات اللوجستية .

كما تعهد وكيل المالية، بتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التعداد ، مطالباً بوضع خطة متكاملة لمراحل التنفيذ مع وضع برنامج زمنى يشمل التدريب و تحديد الأولويات

بدوره أوضح مدير جهاز المركزي للإحصاء، أن ميزانية 2022م رصدت مبلغ 43 مليون دولار للتعداد السكاني و 25 مليون دولار للتعداد الزراعي ، لمقابلة احتياجات ومعينات البرنامج الذي تقرر له ان يبدأ في فبراير من العام 2022م

ويعتبر التعداد الذي من المقرر إجرائه العام المقبل الأول بعد انفصال الجنوب خلال العام 2011 م كما يعد السادس فى السودان.