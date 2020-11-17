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السودان يخطط لإجلاء رعاياه في إقليم (تقراي) المضطرب بإثيوبيا

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الخرطوم 17 نوفمبر 2020 – قالت وزارة الخارجية في السودان، إنها تخطط لإجلاء السودانيين المتواجدين في إقليم تقراي الإثيوبي الذي يشهد قتالا عنيفا.

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مقر الخارجية السودانية

وتخوض الحكومة الفيدرالية الإثيوبية مُنذ الرابع من نوفمبر الجاري، حربا ضد جبهة تحرير إقليم التقراي، بعد خلافات بين الطرفين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "نتابع أحوال المواطنين السودانيين الموجدين في إقليم التقراي، رغم انقطاع الاتصالات في الإقليم، وذلك السفارة في أديس أبابا".

وأشارت إلى انها اطمأنت على سلامة المتواجدين في الإقليم الواقع شمال اثيوبيا، حيث تقوم سفارة السودان في إثيوبيا بـ “محاولات دؤوبة لإجلائهم في أقرب وقت".

ولا يعرف على وجه التحديد أعداد السودانيين المتواجدين في الإقليم، بينما استقبلت الأراضي السودانية الاف الفارين من الحرب هناك حيث وصلوا ولايتي القضارف وكسلا وسط أوضاع بائسة.

وتعمل المجتمعات المحلية المتاخمة للحدود في الولايتين على تقديم الغذاء للفارين، فيما تجتهد الحكومات المحلية في إقامة معسكرات لجوء بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسط شح في المعينات تحجم تقديم الغذاء والمياه ومعدات الإيواء لهذا العدد الكبير من اللاجئين والذي بلغ 25 ألف لاجئ.



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