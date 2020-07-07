السودان يخفف قيود الحركة بعد حظر (كورونا) وسط اعتراضات وزير الصحة

الخرطوم 7 يوليو 2020 – خففت السُلطات السودانية من القيود التي فرضتها لمنع تفشي فايروس كورونا، مكتفية بتطبيق حظر جزئي مع الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات، لكن وزير الصحة ابدى عدم رضاه حيال هذه الخطوات بعد أن اقترح بمواصلة الإغلاق الشامل لأسبوعين.

وزير الصحة أعلن تزايد حالات الاصابة بكورونا في البلاد

وفرضت السُلطات حظراً صحياً في مارس الفائت على نحو جزئي لمنع تفشي فايروس كورونا، قبل أن تعلن فرضه بشكل كامل في أبريل لمدة 3 أسابيع، وكانت تقوم بتجديده دوريًا، حيث آخر تجديد كان في 29 يونيو الفائت ينتهي اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان عن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "نًعلن عن تخفيف إجراءات الحظر الصحي اعتبارًا من الأربعاء، على أن يطبق بشكل جزئي في الفترة من السادسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي".

وطالب المتحدث المؤسسات الحكومية والمصانع والشركات بالعودة للعمل بصورة تدريجية، على أن يتم تسيير العمل بما لا يتجاوز الـ 50% كمرحلة أولى، مع وضع البرتوكولات والموجهات وتوفير المعينات الطبية التي تضمن الحد من انتقال المرض وانتشاره.

وأعلن عن عودة مطار الخرطوم الدولي للعمل بصورة جزئية وفق اشتراطات تكشفها سُلطة الطيران المدني في وقت لاحق، وأشار إلى أن حكومته نجحت في إجلاء أكثر من 10 آلاف من السودانيين العالقين في الدول الأخرى،

وأكد صالح على أن الحركة من وإلى العاصمة الخرطوم ستكون معلقة في الوقت الراهن، فيما تستأنف المركبات العامة نشاطها داخل الخرطوم، وأفاد بأن باستمرار إغلاق المدارس والجامعات وصالات المناسبات والتجمعات، وشدد على أن امتحانات شهادة الأساس في العاصمة ستجرى في 12 يوليو الجاري، كما لفت الى عدم صدور قرار بشأن موعد امتحان الشهادة السودانية حتى الآن، حيث كان ينعقد بصورة راتبة في مارس من كل عام.

وقال المتحدث إن رفع الحظر التدريجي لا يعني أن جائحة كرونا انتهت، حيث لا تزال هنالك معدلات مرتفعة للإصابة بالجائحة في عدة دول.

وفي المقابل أبرز الموقع الرسمي لوزارة الصحة السودانية توصيات دفع بها وزير الصحة أكرم علي التوم، ابدى فيها ضمنا اعتراضه على إجراءات تخفيف القيود الصحية.

وطالب بالاستمرار في إغلاق المعابر والحدود، وموصلة الإغلاق في الخرطوم مع تقليل فترة السماح للحركة داخل الأحياء لساعتين، علاوة على إغلاق أي منطقة تظهر فيها حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا لمدة أسبوعين.

وعمم أكرم خطابه إلى كل من اللجنة العليا للطوارئ الصحية ورئيس الوزراء والوزراء ومدراء الإدارات العامة بوزارة الصحة في الخرطوم والولايات وأعضاء المجلس الاستشاري للوزارة، إضافة إلى حكام الولايات.

ونادي الوزير في التوصية بضرورة وقف الحركة للأفراد والمركبات بين ولايات السودان الـ 18، باستثناء التي حددتها الحكومة في وقت سابق وهي حركة البضائع والمرضى في الحالات الطارئة.

وكانت الجهات ذات الصلة أعلنت في وقت سابق استئناف السفريات بين الولايات اعتباراً من الخميس المقبل.

ودعا التوم الى الاستمرار في حشد الدعم الحكومي والشعبي والأجنبي لتمويل الأدوية والخدمات الصحية بشكل متكامل، لتشمل إضافة إلى كورونا، أمراض الخريف والأمراض المزمنة.

ووصل عدد حالات الإصابة في البلاد مُنذ بدء الجائحة إلى 9997 إصابة، بينها 622 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الوباء 5034 شخص، حسب آخر تقرير لوزارة الصحة.