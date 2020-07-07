 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 7 تموز (يوليو) 2020

السودان يخفف قيود الحركة بعد حظر (كورونا) وسط اعتراضات وزير الصحة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 7 يوليو 2020 – خففت السُلطات السودانية من القيود التي فرضتها لمنع تفشي فايروس كورونا، مكتفية بتطبيق حظر جزئي مع الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات، لكن وزير الصحة ابدى عدم رضاه حيال هذه الخطوات بعد أن اقترح بمواصلة الإغلاق الشامل لأسبوعين.

JPEG - 44.1 كيلوبايت
وزير الصحة أعلن تزايد حالات الاصابة بكورونا في البلاد

وفرضت السُلطات حظراً صحياً في مارس الفائت على نحو جزئي لمنع تفشي فايروس كورونا، قبل أن تعلن فرضه بشكل كامل في أبريل لمدة 3 أسابيع، وكانت تقوم بتجديده دوريًا، حيث آخر تجديد كان في 29 يونيو الفائت ينتهي اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان عن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "نًعلن عن تخفيف إجراءات الحظر الصحي اعتبارًا من الأربعاء، على أن يطبق بشكل جزئي في الفترة من السادسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي".

وطالب المتحدث المؤسسات الحكومية والمصانع والشركات بالعودة للعمل بصورة تدريجية، على أن يتم تسيير العمل بما لا يتجاوز الـ 50% كمرحلة أولى، مع وضع البرتوكولات والموجهات وتوفير المعينات الطبية التي تضمن الحد من انتقال المرض وانتشاره.

وأعلن عن عودة مطار الخرطوم الدولي للعمل بصورة جزئية وفق اشتراطات تكشفها سُلطة الطيران المدني في وقت لاحق، وأشار إلى أن حكومته نجحت في إجلاء أكثر من 10 آلاف من السودانيين العالقين في الدول الأخرى،

وأكد صالح على أن الحركة من وإلى العاصمة الخرطوم ستكون معلقة في الوقت الراهن، فيما تستأنف المركبات العامة نشاطها داخل الخرطوم، وأفاد بأن باستمرار إغلاق المدارس والجامعات وصالات المناسبات والتجمعات، وشدد على أن امتحانات شهادة الأساس في العاصمة ستجرى في 12 يوليو الجاري، كما لفت الى عدم صدور قرار بشأن موعد امتحان الشهادة السودانية حتى الآن، حيث كان ينعقد بصورة راتبة في مارس من كل عام.

وقال المتحدث إن رفع الحظر التدريجي لا يعني أن جائحة كرونا انتهت، حيث لا تزال هنالك معدلات مرتفعة للإصابة بالجائحة في عدة دول.

وفي المقابل أبرز الموقع الرسمي لوزارة الصحة السودانية توصيات دفع بها وزير الصحة أكرم علي التوم، ابدى فيها ضمنا اعتراضه على إجراءات تخفيف القيود الصحية.

وطالب بالاستمرار في إغلاق المعابر والحدود، وموصلة الإغلاق في الخرطوم مع تقليل فترة السماح للحركة داخل الأحياء لساعتين، علاوة على إغلاق أي منطقة تظهر فيها حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا لمدة أسبوعين.

وعمم أكرم خطابه إلى كل من اللجنة العليا للطوارئ الصحية ورئيس الوزراء والوزراء ومدراء الإدارات العامة بوزارة الصحة في الخرطوم والولايات وأعضاء المجلس الاستشاري للوزارة، إضافة إلى حكام الولايات.

ونادي الوزير في التوصية بضرورة وقف الحركة للأفراد والمركبات بين ولايات السودان الـ 18، باستثناء التي حددتها الحكومة في وقت سابق وهي حركة البضائع والمرضى في الحالات الطارئة.

وكانت الجهات ذات الصلة أعلنت في وقت سابق استئناف السفريات بين الولايات اعتباراً من الخميس المقبل.

ودعا التوم الى الاستمرار في حشد الدعم الحكومي والشعبي والأجنبي لتمويل الأدوية والخدمات الصحية بشكل متكامل، لتشمل إضافة إلى كورونا، أمراض الخريف والأمراض المزمنة.

ووصل عدد حالات الإصابة في البلاد مُنذ بدء الجائحة إلى 9997 إصابة، بينها 622 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الوباء 5034 شخص، حسب آخر تقرير لوزارة الصحة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

"الخروج" ، كبرياء الجيل وعزمه 2020-07-05 20:55:19 بقلم : محمد عتيق هذا جيل عجيب ، جيل الشباب ، لجان المقاومة على امتداد القطر ... "كنّا نعتقد أنه جيل انصرافي شكلاً ومضموناً وملبساً (ناصلاً)".. هكذا كان دائماً رأي العدد الأكبر من المراقبين وتعليقهم عند الحديث عن الأجيال (...)

اعتصام نيرتتي الموشمة بخضرة الضفاف 2020-07-05 09:03:52 صلاح شعيب تخرج نيرتتي المجملة بصمود دفاعها الشرس ضد النظام البائد فتعتصم الآن بمشهدية تؤكد عصي انكسارها. وبمثلما أنها قاومت أيام سطوة الجنجويد فهي في هذه اللحظة ترسل لحواضر البلاد رسالة سلميتها الوريفة، وكذا قدرة مجتمعها (...)

قراءة أولى فى دفتر حِراك30 يونيو 2020: ما حكّ جلدك مثل ظفرك !. 2020-07-03 13:09:28 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com فى نهار يوم الثلاثاء - الثلاثين من يونيو 2020 - ورُغم جائحة الكورونا ومخاطرها المعروفة للجميع،خرجت الجماهيرالشعبية السودانية فى العاصمة والولايات، فى مواكب ومسيرات وتظاهرات (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.