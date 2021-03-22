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السودان يدعو إثيوبيا لقبول الوساطة الرباعية حول سد النهضة

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أعمال تشييد سد النهضة في أثيوبيا (صورة من سونا)

الخرطوم 22 مارس 2021 ـ دعا السودان إثيوبيا إلى الموافقة على الوساطة الرباعية التي اقترحها، للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ووافقت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا على مقترح السودان للتوسط بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا للتوصل إلى اتفاق مُنصف، ويقول المقترح إن الوساطة ستكون بقيادة الاتحاد الأفريقي الذي رعى جولات تفاوض سابقة.

ورفضت إثيوبيا مقترح السودان لتوسيع الوساطة، فيما أعلنت مصر عن تأييدها له.

وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، خلال حديثه في الاحتفال باليوم العالمي بالمياه، الإثنين: "ندعو إثيوبيا إلى قبول الوساطة الرباعية للوصول لاتفاق عادل وقانوني يرضي الدول الثلاث".

وأبدى عباس استغرابه من اعتراض إثيوبيا على الوساطة الرباعية، مشيرا إلى أن بلاده طالبت في أوقات سابقة بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي مهام تقريب وجهات النظر.

ورفضت إثيوبيا مقترح منح الخبراء مهام تقريب وجهات النظر، ليكون دورهم مختصر في الرقابة.

وفشلت جولات تفاوض عديدة، تحت رعاية وزارة الخزانة الأميركية وأخرى تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، في توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة العملاق.

وأعلنت أديس أبابا عن عزمها استمرار عملية الملء الثاني بشكل أحادي لبحيرة السد البالغة نحو 13.5 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذي ترفضه الخرطوم لتأثيره على منشآته الحيوية وعلى حياة 20 مليون سوداني.



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