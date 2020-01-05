السودان يدعو إلى انتهاج الحوار لمعالجة الأزمة في العراق

الخرطوم 5 يناير 2020 – دعا مصدر دبلوماسي سوداني رفيع، الأحد، إلى إعمال الحكمة وانتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لحلف الخلافات في معالجة الموقف في العراق، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله

وقال المصدر لوكالة أنباء السودان الرسمية، إن "السودان يراقب بقلق شديد تطورات الأحداث في جمهورية العراق، وفي المنطقة بشكل عام والتصاعد المتسارع الذي يجري وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات خطيرة على أمن الإقليم ككل".

وأوضح أن السودان "يدعو إلى استصحاب الحكمة في معالجة الموقف بانتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لحل الخلافات وتجنب الخيارات العسكرية التي طالما ألحقت الضرر بالمنطقة واستقرارها واستقرار العالم ككل".

وأشار إلى أن السودان يرفض بشكل مبدئي التدخلات الخارجية في شؤون الدول ويشدد على حرمة المقار الدبلوماسية، ويدعو إلى انتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لحل الخلافات والمنازعات.

وأضاف أن السودان يناشد كذلك كافة الأطراف ممارسة ضبط النفس وتعظيم مصالح الشعوب في تحقيق السلام والأمن، كما يهيب بالمجتمع الدولي العمل على قيادة خيارات سلمية لامتصاص الأزمة وتجنيب منطقة الشرق الأوسط أية تصعيدات إضافية من شأنها تأجيج الصراعات وزيادة التوترات وتكريس حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ويشهد العراق غضبا متصاعدا بسبب الغارات الأميركية، التي نفذت الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، ومقاتلين آخرين من الحشد.

وقتل سليماني والمهندس، فجر الجمعة، بقصف جوي أميركي في بغداد؛ ما أثار غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.

وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لـ "انتهاكها سيادة العراق".

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية"داعش".