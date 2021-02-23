السودان يدين تعرض وزير الداخلية الليبي لمحاولة اغتيال

وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا

الخرطوم 23 فبراير 2021 – شجب السودان محاولة اغتيال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، داعيًا جميع أطراف ليبيا إلى إتباع الوسائل السلمية في العمل السياسي.

والأحد، تعرض وزير الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا إلى محاولة اغتيال، عبر استهداف موكبه برصاص من سيارة مصفحة على الطريق السريع قرب العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "نُدين ونستنكر محاولة الاغتيال التي تعرض لها فتحي باشاغا وزير الداخلية فى حكومة الوفاق في دولة ليبيا الشقيقة".

وأشارت إلى إنها تثق في "اجتماع الإرادة الليبية الذي أمكن من تكوين هذه الحكومة لقادر على التصدي لكل محاولات التعويق، ومتابعة العمل المخلص للعبور بدولة ليبيا الشقيقة إلى الأمن والاستقرار والازدهار".

وأضاف البيان: "ندعو الأطراف الليبية المختلفة إلى الاحتكام إلى المصلحة العليا لبلدها الشقيق وإتباع الوسائل السلمية فى عملها السياسي،وإتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ برامجها ووضع ليبيا وشعبها الشقيق فى الموقع الذي يستحقونه إقليمياً ودولياً".

ولا تزال الأزمة الليبية ترواح مكانها، نتيجة عدم توصل الأطراف المتصارعة إلى حل سياسي على الرغم من جولات التفاوض العديدة.