السودان يرتب لفتح مركز إضافي للاجئين الإثيوبيين بعد ارتفاع العدد لـ 70 ألف

- لاجئون في مركز استقبال حمداييت على الحدود السودانية الاثيوبية .صورة لـ(سودان تربيون)
القضارف 8 أبريل 2021 - وافقت ولاية القضارف على فتح مركز دائم ثالث لاستضافة اللاجئين الإثيوبيين الذين بلغ عددهم 70 ألف.
وبدأت تدفقات الفارين من الحرب الإثيوبية إلى السودان مُنذ اشتعالها في إقليم التقراي أكتوبر 2020.
وقال رئيس لجنة طوارئ إسكان اللاجئين، الفاتح مقدم، لـ"سودان تربيون"، الخميس: "وافقت لجنة أمن ولاية القضارف على فتح معسكر ثالث في محلية قلع النحل".
وأشار إلى أن سعة مركزي القلابات الشرقية والطنيدبة قد امتلأت.
وتنقل السُّلطات الحكومية اللاجئين من مراكز الاستقبال المؤقتة على الحدود إلى المعسكرات الدائمة.
وقال مقدم إن ترتيبات تأهيل وتخطيط معسكر قلع النحل، ستبدأ الأسبوع المقبل، بعد زيارة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة له.
وأعلن مقدم عن ارتفاع إعداد الفارين من الحرب الإثيوبية إلى 70 ألف لاجئ في مركزي الاستقبال بحمدايت التابع لولاية القضارف والهشابة التابع لولاية كسلا.
وقال المسؤول إن ارتفاع الإعداد دفع لجنة طوارئ إسكان اللاجئين إلى اطلاق عملية حصر جديدة والتدقيق وسط اللاجئين على الأرض، وذلك بالتعاون مع معتمدية اللاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين.
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