السودان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

الخرطوم 24 أكتوبر 2020 – أعلنت الحكومة السودانية ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا، وهو اتفاق تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس.
- مقر الخارجية السودانية
والجمعة، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار، الأمر الذي يعتبر خطوة دبلومسية لحل الصراع بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والجيش الوطني الليبي الذي يقوده القائد العسكري المتقاعد خليفة حفتر.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "يُرحب السودان باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم".
وأشارت إلى أن الاتفاق يأتي "تتويجا لخطوات إيجابية وبناءة اضطردت على مدى الأشهر الماضية، أسهمت فيها أطراف إقليمية ودولية مختلفة، وأبدت الأطراف الليبية عبرها قدرا كبيرا من الالتزام والحرص على تحقيق السلام والتوافق على أسس التسوية السياسية للأزمة في ليبيا".
وأكدت وزارة الخارجية على أن السودن ظل يؤكد على الدوام إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا.
وأضافت: "ولهذا، فإنه يدعم بشكلٍ كامل وقوي المكاسب التي تحققت مؤخراً نحو تلك الغاية، ويدعو كل الأطراف لبذل كل ما هو ممكن من أجل أن تتجسد هذه الاتفاقات واقعاً علي أرض ليبيا".
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