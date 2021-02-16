السودان يرحب بانتخاب مجلس رئاسي جديد في ليبيا

الخرطوم 16 فبراير 2021 ـ رحب السودان ببما اعتبره خطوات إيجابية تحققت بفضل جهود الأمم المتحدة في شأن الأزمة الليبية والتي تمثلت في انتخاب المجلس الرئاسي الجديد ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية.

مبنى وزارة الخارجية السودانية

وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، الثلاثاء، عن أملها في أن تتكامل الجهود لتحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية بعقد الانتخابات العامة في نهاية فبراير الجاري، حسبما تم الاتفاق عليه في منتدى الحوار الليبي حتى يعود الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

وأشادت الخارجية بما اعتبرته إنجاز وقالت إن حكومة السودان تتطلع للتعاون مع السلطة التنفيذية الليبية الجديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات السودانيين والليبيين.

وفي 5 فبراير الجاري وبرعاية أممية انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف، محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بعضوية موسى الكوني، وعبد الله اللافي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

وتدير هذه السلطة المؤقتة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ القادم.