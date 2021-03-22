السودان يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

الخرطوم 22 مارس 2021 – رحب السودان بمبادرة السعودية الخاصة بإنهاء الحرب في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، ومن ثم البدء في مشاورات بين أطراف الأزمة للوصول لحل سياسي للأزمة.

مقر وزارة الخارجية السودانية

وأعلنت السعودية، الاثنين، عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة، لكن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قالت إن المبادرة لم تأتٍ بجديد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون": "نُرحب بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بإعلان وقف إطلاق النار الشامل في اليمن".

وأعلن البيان دعم السودان للمبادرة وعدها" تبين حرص المملكة العربية السعودية على دعم واستقرار اليمن وجميع دول الإقليم والمنطقة".

وناشد السودان المجتمع الدولي والإقليمي لدعم المبادرة، مبديًا تطلعه لقبول الأطراف اليمينة لها بما "يحقق الحل الجذري للأزمة ويضمن الاستقرار والسلام الذي سينهي معاناة الشعب اليمني".

وأشار البيان إلى أن المبادرة تشمل فتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات الإقليمية والدولية، إضافة لإفساح المجال لعبور السفن عبر ميناء الحديدة لضمان انسياب المساعدات الإنسانية وبدء مشاورات شاملة بين كافة الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المبادرة تسمح للتحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

وتشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي، وإيداع إيرادات الضرائب من الميناء في حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

من جانبه، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية إن المبادرة السعودية لا تتضمن أي جديد.

وأضاف أنه "لا يمكننا أن نقبل وقفا لإطلاق النار مع مقايضتنا بالجانب الإنساني".

وأكد عبد السلام أن الحوثيين "مستعدون للذهاب إلى حوار سياسي بعد أن توقف السعودية الحرب وترفع الحصار".

ورحبت أما الحكومة اليمنية عبر خارجيتها بالمبادرة السعودية وقالت إنها تحمل المواقف ذاتها التي طالما عبّرت عنها الحكومة "في كل نداءات السلام ومحطات التفاوض، حرصا على تخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين".

وتقود السعودية حلفًا يضم الإمارات والسودان ومصر ودول أخرى، يخوض حربًا في اليمين، بمزاعم إعادة الشرعية في اليمن.