السودان يرفع حظر دخول القادمين من 7 دول أفريقية

الخرطوم 21 ديسمبر 2021- قررت الحكومة السودانية رفع حظر دخول جميع الركاب القادمين من سبع دول أفريقية.

مطار الخرطوم الدولي ـ صورة إرشيفية

وأصدرت سلطة الطيران المدني طبقاً لبيان صحفي نشرة طيارين (نوتام ) تقضي برفع حظر دخول الركاب القادمين من دول جنوب أفريقيا ، زيمبابوي، ناميبيا، بوتسوانا ، موزمبيق ، مملكة ليسوتو ، مملكة إسواتيني “.وفق شروط شملت “وجود فحصين ( PCR ) سلبي ألأول قبل 24 ساعة من السفر والثاني قبل 6 ساعات من معامل معتمدة ، الحجر الصحي المنزلي لمدة ( 14 ) يوم لكل القادمين مع المتابعة ، التوقيع على إقرار شخصي بواسطة القادم أو ولي أمره متضمناً الالتزام بإعطاء المعلومات التي تطلبها السلطات الصحية السودانية وإتباع كافة توجيهاتها.

واشترطت لدخول القادمين من تلك حال عدم الالتزام بها الحجر الصحي للسودانيين لمدة 14 يوم على نفقة الشركة الناقلة و إرجاع الأجانب بشكل فوري.

وأشارت السلطة إلى أنه في حالة إكتشاف اصابة بنقطة الدخول تتم إعادة الفحص بواسطة المعمل الصحي القومي ، الحالات الموجبة يتم التنسيق لها مع إدارة مركز العزل ولاية الخرطوم هذا للسودانيين فقط أما الأجانب فيتم إرجاعهم فوراً ومعاقبة الشركة الناقلة”.