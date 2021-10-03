السودان يستأنف التبادل التجاري مع جنوب السودان منتصف أكتوبر

الخرطوم 3 أكتوبر 2021 – كثف السودان جهوده لاستئناف التبادل التجاري مع جنوب السودان في 16 أكتوبر المقبل عبر النقل النهري ومعبر حدودي، في ظل تحسن العلاقات بين البلدين.

جنوب سوانيون ينتظرون في كوستي قبل ركوب الباخرة المقلة لهم إلى الجنوب - ارشيف

وفي أغسطس الفائت، توصلت الخرطوم خلال زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى جوبا مع قادتها إلى اتفاق لتعزيز التعاون التجاري والنفطي واستفادة القطرين من المناطق الحرة، كما جرى الاتفاق على استئناف التبادل التجاري في أكتوبر الجاري.

وأعلن والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق، في تصريح صحفي، الأحد؛ عن "جاهزية الولاية لاستئناف حركة التبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان عبر النقل النهري ومعبر جودة الحدودي في 16 أكتوبر الجاري".

وأشار إلى أن النيل الأبيض تعول على التجارة الحدودية بين السودان وجنوب السودان، وذلك "لما تعود به من فوائد اقتصادية كبيرة لمصلحة شعبي البلدين خاصة المجتمعات الموجودة على طول الشريط الحدودي".

وسجل وفد من هيئة الجمارك بقيادة مدير دائرة الولايات اللواء شرطة محمد السناري زيارة إلى ولاية النيل الأبيض، وتفقد إدارتي الجمارك ومكافحة التهريب والميناء الجاف بكوستي.

وعمل السودان مؤخرا على إصلاح النقل النهري الذي عانى من تدهور مريع بعد أن بيعت أصوله ابان حكم النظام السابق إلى شركات بأقل من قيمته الحقيقية وفقًا لتقارير حكومية.

ويُقدر حجم التبادل التجاري بين الخرطوم وجوبا بنحو 1.5 مليار دولار، حيث تعتمد ولايات جنوب السودان الشمالية وبعض مدنه على البضائع السودانية.

وقال والي النيل الأبيض إن حكومته ستسخر كل الإمكانيات المتاحة لتنشيط وتأمين حركة التبادل مع جنوب السودان، مشيرًا إلى وجود نظرة استراتيجية للشريط الحدودي تتعلق بتنشيط العمل التجاري وإنشاء مشاريع تنموية.

وأغلق السودان حدوده مع جنوب السودان عدد من المرات بعد انفصال الأخيرة في 2011، بدعاوى مختلفة من بينها إيقاف تهريب السلع أو إيواء المتمردين، وحدث ذلك في ظل النظام السابق، لكن مع تولي حكومة الانتقال حكم الخرطوم تحسنت العلاقة مع جوبا.