السودان يستأنف رحلات الطيران مع 3 دول اعتباراً من الثلاثاء

الخرطوم 13 يوليو 2020 - أعلنت السلطات السودانية، الإثنين، استئناف الرحلات الجوية مع مصر والإمارات، وتركيا، اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء، بعد توقفها لنحو 4 أشهر، جراء تفشي فيروس كورونا.

مطار الخرطوم الدولي

وذكر مدير شركة مطار الخرطوم، عصام الدين أحمد، في تصريحات صحفية، أن شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو"، والخطوط التركية، والمصرية للطيران، و"فلاي دبي"، ستباشر رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم الدولي بداية من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضح أن استئناف الرحلات مع الدول الثلاثة يأتي تنفيذا لقرار سلطة الطيران المدني السودانية، والقاضي بفتح المطار جزئيا أمام استئناف الرحلات معها".

وشدد على أن المطار، جاهز لاستقبال الرحلات الجوية القادمة من تلك الدول مع الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة.

ومنتصف مارس الماضي، أغلق السودان مطاراته أمام الرحلات الجوية الدولية، في إطار تدابير مكافحة الفيروس.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في السودان 10 آلاف و316، بينها 657 وفاة، و5 آلاف و403 حالات تعافٍ.