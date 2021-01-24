السودان يستأنف صادر الثروة الحيوانية للسعودية

رعاة من قبيلة الحوازمة احدى فروع قبيلة البقارة العربية يتجهون لشمال كردفان مع قطيع من الماشية

الخرطوم 24 يناير 2021 ـ يستأنف السودان صادر الثروة الحيوانية إلى السعودية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم وتجري ترتيبات لتوقيع بروتوكول تجاري بين البلدين لحفظ حقوق المصدرين والمستوردين.

وحظرت السلطات السعودية في أكتوبر 2020، صادر الماشية مؤقتاً بسبب بعض الاشتراطات الصحية، وأعلنت عن استئنافه في أوائل يناير الجاري.

وتغادر الثلاثاء ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر باخرة مواشي حية تحمل 10 آلاف رأس من الضأن الى ميناء جدة بالسعودية لصاحبها المصدّر بشير عشي إيذاناً باستئناف صادر الماشية الى السعودية بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال نائب أمين مال غرفة المصدرين النصري إسماعيل النصري لوكالة السودان للأنباء إنه خلال 20 يوماً سيتم تصدير المتبقي من الصادر للسعودية والبالغ 400 ألف رأس موجودة بالمحاجر.

وأوضح النصري أنه عقب تصدير الـ400 ألف رأس سيتم توقيع بروتوكول تجاري بين السودان والسعودية يتضمن الاشتراطات الصحية للصادر وانسيابه بصورة دائمة.

وأعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن ترتيبات لوضع بروتوكول تجاري بين السودان والسعودية بشأن صادر الماشية الحية للسعودية يحفظ حقوق المصدرين والمستوردين.

ويضمن البروتوكول انسياب الصادر بصورة دائمة، وأكدت الوزارة الحرص على تنفيذ الاشتراطات الصحية للحيوان كافة وفق المنظمة العالمية لصحة الحيوان.