 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 27 أيلول (سبتمبر) 2021

السودان يستأنف صادر النفط بعد اغلاق (البجا) لميناء بشائر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 51.3 كيلوبايت
كباشي خلال اجتماعه بناظر الهدندوة محمد الأمين ترك

الخرطوم 27 سبتمبر 2021 ـ أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية عن استئناف صادر البترول، الإثنين، وعودة ميناء بشائر للعمل بصور طبيعية حيث تجري اليوم عمليات شحن احدى السفن بعد أن انتظمت جدولة البواخر القادمة لتحميل النفط للصادر.

وجاء ذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع المحتجين بشرق السودان لاستئناف عمليات صادر الخام النفطي بواسطة وفد رسمي زار مدينة بورتسودان أمس بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي وعدد من الوزراء من بينهم وزير الطاقة والنفط.

وأكدت الوزراة أن إمداد المنتجات البترولية في كل ولايات السودان مطمئن جداً ويجري بصورة طبيعية ولا يوجد ما يدعو للقلق في ظل عمل مصفاة الخرطوم كالمعتاد على رفد البلاد بالمنتجات البترولية.

وتسيد القلق قطاع النفط منذ اغلاق أنابيب النفط الخاصة بالصادر والوارد تخوفاً من عواقبه الوخيمة على الصناعة النفطية بالسودان.

وخلص اجتماع مطول بين وفد من الحكومة المركزية ومجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة إلى اتفاق جزئي بالسماح لصادر بترول الجنوب بالانسياب دون عراقيل على أن يرجأ النظر في انهاء اغلاق بقية المرافق لأسبوع.

وعمد أنصار الزعيم القبلي محمد الأمين ترك المنضوين تحت لواء مجلس نظارات البجا الى اغلاق الطرق والموانئ الحيوية في شرق البلاد للضغط على الحكومة واجبارها على الغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق جوبا ومطالب أخرى.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

شرق السودان : أزمة منسية أم حاضرة كوميض نارٍ جاسمٍ تحت الرماد !. 2021-09-27 03:45:27 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com 1- ظلّت الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى شرق السودان، أزمة منسية، ولن أقول غائبة، ولكنّها بالأصح، بقيت مُغيّبة - وبفعل فاعل - من الأجندة السياسية، والمشهد السياسي (...)

الانقلاب ومسؤولية قوى الحرية والتغيير 2021-09-26 22:17:24 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق إختلف الناس في معسكر الثورة واتفقوا على كل شيء ؛ من تأييد الحكومة الانتقالية ورئيسها الدكتور عبدالله حمدوك إلى المشروع الاقتصادي ومنهج الدولة فيه ، ومن قضايا التعليم في مناهجه ورسومه إلى مصاعب (...)

عين الكفيل الأمريكي !! 2021-09-26 15:48:29 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) العبيد مروح أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، سيتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع "لدعم العملية الإنتقالية". وقد جاء هذا الإعلان في ضوء إفادة البيت الأبيض أن (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.