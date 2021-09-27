السودان يستأنف صادر النفط بعد اغلاق (البجا) لميناء بشائر

كباشي خلال اجتماعه بناظر الهدندوة محمد الأمين ترك

الخرطوم 27 سبتمبر 2021 ـ أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية عن استئناف صادر البترول، الإثنين، وعودة ميناء بشائر للعمل بصور طبيعية حيث تجري اليوم عمليات شحن احدى السفن بعد أن انتظمت جدولة البواخر القادمة لتحميل النفط للصادر.

وجاء ذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع المحتجين بشرق السودان لاستئناف عمليات صادر الخام النفطي بواسطة وفد رسمي زار مدينة بورتسودان أمس بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي وعدد من الوزراء من بينهم وزير الطاقة والنفط.

وأكدت الوزراة أن إمداد المنتجات البترولية في كل ولايات السودان مطمئن جداً ويجري بصورة طبيعية ولا يوجد ما يدعو للقلق في ظل عمل مصفاة الخرطوم كالمعتاد على رفد البلاد بالمنتجات البترولية.

وتسيد القلق قطاع النفط منذ اغلاق أنابيب النفط الخاصة بالصادر والوارد تخوفاً من عواقبه الوخيمة على الصناعة النفطية بالسودان.

وخلص اجتماع مطول بين وفد من الحكومة المركزية ومجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة إلى اتفاق جزئي بالسماح لصادر بترول الجنوب بالانسياب دون عراقيل على أن يرجأ النظر في انهاء اغلاق بقية المرافق لأسبوع.

وعمد أنصار الزعيم القبلي محمد الأمين ترك المنضوين تحت لواء مجلس نظارات البجا الى اغلاق الطرق والموانئ الحيوية في شرق البلاد للضغط على الحكومة واجبارها على الغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق جوبا ومطالب أخرى.