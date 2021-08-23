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السودان يستبشر بتصريحات (طالبان) ويحثها على تمثيل جميع الأفغان

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قادة حركة طالبان في القصر الرئاسي بكابل ..15 أغسطس 2021

الخرطوم 23 أغسطس 2021 – قالت الحكومة السودانية انها ظلت تتابع تطورات الأوضاع في أفغانستان عن كثب وأبدت ارتياحها لتصريحات ممثلي حركة طالبان المتشددة بعد تسلمهم مقاليد السلطة.

وحثت وزارة الخارجية السودانية في بيان الاثنين قادة طالبان على تشكيل حكومة تمثل المجتمع الأفغاني وعدم منع الخائفين والرعايا الأجانب من مغادرة البلاد.

ونجحت طاليان في العودة إلى الحُكم بطريقة سريعة عبر الاستيلاء على المدن ومن ثم على العاصمة، مستفيدة في ذلك من خروج القوات الأمريكية.

وقالت الخارجية إن السودان "يملك يقينا راسخا بأن الحكمة ستعلو بما يمكن الأفغان من تحقيق انتقال سياسي متوافق عليه، يمكنهم من نبذ الحروب وبسط الاستقرار".

وأضافت" الخرطوم تستبشر بالتصريحات الصادرة من مسؤولي حركة طالبات التي تشير لمرونة في موقفها واستعدادها لاستيعاب الآخر، وهو ما تجلى في حوارات دخلت فيها مع قيادات بارزة في لجنة المصالحة الوطنية".

وأبدى البيان أمله أن تفضي هذه الحوارات إلى "تشكيل حكومة تمثل قاعدة عريضة من المجتمع الأفغاني وتبقي على الكثير من مكاسب البلاد".

وتابع البيان: "أمام السلطة الجديد اختبار لتثبت إنها تعني ما تقول، وهو ألا تقف في طريق خروج الخائفين على أنفسهم من الأفغان والرعايا الأجانب".

وتحدث البيان عن أن هذا الاختبار "إذا تم بيسر، قد يوفر مداخل للتعامل مع العالم الخارجي".

ودعا السودان المجتمع الدولي ومنظماته بعدم ترك "أفغانستان وحدها هذه المرة، وأن يمد لها كافة أشكال العون دون إملاء وأن يكف عن اتخاذها مسرحا تضطلع فيه الأجندات".



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