السودان يستدعي سفيره لدى اثيوبيا

عرض لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل (2)2021-08-04 00:45:26
دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
ftaha39@gmail.com د. فيصل عبدالرحمن على طه
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خُصص الجزء II من الاتفاقية الإطارية لبيان حقوق والتزامات الدول الأطراف، ويشتمل على المواد من 4 إلى 14، وأغلبها منقول حرفياً من اتفاقية قانون (...)
2013-07-21 23:59:14
جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
2013-02-11 12:01:08
بقلم ياسر عرمان
11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
2013-02-10 19:52:47
بقلم د. الواثق كمير
kameir@yahoo.com
مقدمة
1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
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السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء2016-03-31 20:23:10
اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن
(نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)
أخر الآراءالحقوق والالتزامات في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (4) 2021-08-08 07:44:50 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 إن المادة 13 من اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل مستوحاة من المادة 29 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية. (...)
الحقوق و الالتزامات في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (3) 2021-08-05 12:11:33 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997، تم إفراد الباب الثالث للتدابير المزمع اتخاذها (...)
عرض لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل (2) 2021-08-04 00:45:26 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com د. فيصل عبدالرحمن على طه 1 خُصص الجزء II من الاتفاقية الإطارية لبيان حقوق والتزامات الدول الأطراف، ويشتمل على المواد من 4 إلى 14، وأغلبها منقول حرفياً من اتفاقية قانون (...)
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