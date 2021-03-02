السودان يستقبل دفعة من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لكورونا

لقاح (أسترازينيكا) أثبت فعالية مختبرية في مقاومة كوفيد - 19

الخرطوم 2 مارس 2021 - أعلنت السُّلطات السودانية عن وصول 820 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفايروس كورونا كدفعة أولي غدًا الأربعاء.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفايروس المستجد في البلاد مُنذ بدء انتشاره في مارس 2020 إلى 28.545 إصابة، تعافي منهم 23.084 شخص مقابل وفاة 1.895، وفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصحة.

واستقبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الثلاثاء، نائبة المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف حنان عمر سليمان والممثل القطري للمنظمة عبد الله الفاضل، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ووزير الصحة عمر النجيب.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن حمدوك امتدح التنسيق بين وزارة الصحة وآلية الكوفاكس ومنظمة اليونيسيف لتأمين وصول 820 ألف جرعة من لقاح فايروس كورونا كدفعة أولي.

وأشار البيان إلى أن الدفعة الأولي التي ستصل البلاد غدًا الأربعاء هي ضمن 3.400 ملايين جرعة من لقاح كورونا.

وبوصول الدفعة الأولي يكون السودان أول دولة بمنطقة شرق المتوسط والثالثة في أفريقيا يصلها اللقاح.

وطالب حمدوك أعضاء حكومته بالشروع في توصيل وترتيب عملية التطعيم إلى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفايروس من الكادر الطبي والصحي وكبار السن وغيرهم.

وقال وزير الصحة عمر النجيب إن اللقاح الذي ستتلقاه البلاد هو "أسترازينيكا"، المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

وحسمت لجنة خبراء من منظمة الصحة العالمية مؤخراً الجدل حول هذا اللقاح الذي طوره مختبر بريطاني وأكدت امكانية منحه لمن يتجاوز الـ 65 عاما وذلك في أعقاب تشكيك في فعاليته لمن يتجاوز هذا السن,

وأكد النجيب على أن وزارة الصحة وشركاءها مستمرون في العمل على توفير اللقاح لكل السودان.

وستعقد اللجنة العليا لتوفير لقاح كورونا برئاسة وزير الصحة الاربعاء مؤتمرا صحفيا للتنوير بالترتيبات لانطلاق عملية التطعيم ضد كوفيد- 19.