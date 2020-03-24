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السودان يسجل إصابة جديدة بـ (كورونا) لمواطن وصل من دولة عربية

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اجراءات فحص لمواطنين وصلوا البلاد من دول خارجية

الخرطوم 24 مارس 2020 -أعلن السودان، الثلاثاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن سوداني قادم من دولة عربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، عقب جلسة لمجلس الوزراء إن "الحالة موجودة حاليا في العزل الصحي، وهي لمواطن سوداني قدم للبلاد في الحادي والعشرين من مارس الجاري".

وأوضح أن "الإبلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته، وهو أمر إيجابي، حيث تم عزل المخالطين له، وإبلاغ الدولة العربية التي جاء منها".

وأشار الوزير إلى "تعاون بين السودان والعديد من الدول، في إطار تبادل المعلومات الصحية بشأن كورونا".

وسجل السودان، الجمعة الماضي، ثاني إصابة بكورونا، بعد أسبوع من إعلانه اكتشاف أول حالة بالبلاد ووفاة صاحبها.

وفرضت الحكومة السودانية الاثنين حظرا جزئيا للتجوال، وعلقت السفريات الداخلية، في إطار إجراءات احترازية لمكافحة "كورونا"، كما تقرر إنشاء صندوق قومي لحشد التبرعات لمواجهة الوباء.

وقال وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، إن وزارته حددت مبلغ 76 مليون دولار، لمواجهة الفايروس، في بلاده الذي تشهد أزمة اقتصادية صعبة.



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