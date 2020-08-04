السودان يسجل 11 وفاة و42 إصابة جديدة بفايروس (كورونا)

- تزايد اصابات كورونا في السودان
الخرطوم 4 أغسطس 2020 - أعلنتَ وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 11 وفاة، و42 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تعافي 57 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن إجمالي الإصابات ليومي السبت، والأحد، والإثنين الماضيين، ارتفع إلى 11 آلاف 780، منها 763 وفاة و6 آلاف و194 حالة تعافٍ.
وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة، صديق تاور، أن اللجنة اطلعت في اجتماعها على تقرير الوضع الوبائي العام في البلاد، الذي أشار لتحسن الموقف في عدد من الولايات خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح أن اللجنة حذرت من التخلي عن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، خاصة في أيام العيد.
كما أعلن "الإبقاء على الإجراءات الاحترازية الصحية في البلاد لثلاثة أسابيع قادمة، للتأكد من سلامة الوضع الصحي وعدم حدوث موجة ثانية للوباء".
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