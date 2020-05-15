السودان يسجل 146 حالة جديدة بـ(كورونا)

- تزايد اصابات كورونا في السودان
الخرطوم 15 مايو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة. لترتفع بذلك حالات الإصابة إلى 1964 وحالات الوفاة لـ 91.
وتزايدت شكاوى السودانيين من استمرار خروج بعض المستشفيات جزئيًا عن العمل مما عرض المرضى غير المصابين بالجائحة إلى مخاطر صحية، في وقت تتعاظم المخاوف من انهيار النظام الصحي بصورة شاملة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفايروس المستجد.
وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الجمعة: "نُعلن عن تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، وفقًا للتقارير الوبائية".
وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 120 حالة في الخرطوم، و6 حالات في الجزيرة، و10 حالات في القضارف، فيما سجلت كسلا 7 حالات وشرق دارفور 3 حالات. أما حالة الوفاة الوحيدة فقد سجلت في الخرطوم.
وأفادت الوزارة بتماثل 7 حالات جديدة للشفاء، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الوباء إلى 205 شخص.
ولا تزال الخرطوم تسجل أكبر عدد حالات الإصابة مقارنة ببقية الولايات، حيث وصل إجمالي الحالات فيها مُنذ بدء الجائحة إلى 1594 حالة، تليها ولاية الجزيرة بـ 113 حالة، وشمال كردفان بـ 67 حالة، أما بقية الحالات فهي موزعة على بقية ولايات البلاد بعدد متفاوت.
وأكدت وزارة الصحة على استمرار نظام البحث النشط عن الحالات الجديدة، إضافة إلى استمرار نظام متابعة المخالطين للحالات الجديدة.
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