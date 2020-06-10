السودان يسجل 155 إصابة جديدة بـ(كورونا)

كورونا تحول العالم إلى مكان مخيف

الخرطوم 10 يونيو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 155 إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة، ليوم الاثنين.

وبذلك، ارتفع عدد المصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 6582 ، تتضمن 401 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين من الوباء 2202 شخص.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الأربعاء: "نُعلن عن تسجيل 155 إصابة جديدة بفايروس كوورنا، إضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة، بحسب التقارير الوبائية".

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 88 إصابة في الخرطوم، و19 حالة في الجزيرة، و17 حالة في البحر الأحمر، و10 حالات في شمال دارفور، فيما سجلت النيل الأبيض 8 حالات، وكسلا 5 إصابات، أما القضارف ونهر النيل فقد سُجلت 4 حالات في كل منهما.

وقالت الوزارة إن الخرطوم سجلت 7 وفيات ضمن الحالات الجديدة، وحالتين في الجزيرة وشرق دارفور، إضافة لحالة وفاة واحدة في كسلا.

ودعت وزارة الصحة السودانيين إلى ضرورة الالتزام بالحظر الصحي بالبقاء في المنازل، مع التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

ولا تزال الخرطوم تسجل أكبر عدد من الحالات مقارنة بمناطق السودان، حيث وصل فيها عدد المصابين إلى 5098، تليها الجزيرة بـ 554 إصابة، وكسلا بـ 184 حالة، وشمال دارفور بـ 144 إصابة، أما بقية الحالات فهي موزعة على باقي الولايات بنسب متفاوتة.