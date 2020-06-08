السودان يسجل 161 إصابة جديدة بـ(كورونا)

فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 8 يونيو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليوم السبت.

وارتفع العدد التراكمي للإصابات بالفايروس المستجد إلى 6242، تتضمن 372 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين من الوباء إلى 2059 شخص.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "نُعلن عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 13 حالة وفاة، وفقًا للتقارير الوبائية".

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 132 إصابة في الخرطوم، و16 حالة في الجزيرة، و9 حالات في شمال دارفور، و3 إصابات في شرق دارفور وحالة واحدة جنوب دارفور.

وأفادت بأن الخرطوم سجلت 9 حالات وفاة ضمن الوفيات الجديدة، وحالتين وفاة في نهر النيل، ووفاة واحدة في كل من سنار وشمال دارفور.

ودعت وزارة الصحة السودانيين إلى ضرورة الالتزام بالحظر الصحي بالبقاء في المنازل، مع التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.