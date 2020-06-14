السودان يسجل 213 إصابة جديدة بـ(كورونا)

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 14 يونيو 2020 – أعلنت السُلطات في الصحية في السودان، عن تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى 12 وفاة مقابل تعافي 54 حالة، ليوم الجمعة.

وبذلك، وصل عدد المصابين في البلاد مُنذ بدء الجائحة إلى 7220، تتضمن 459 وفاة فيما بلغ المتعافين من الوباء 2610 شخص.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الأحد: "نُعلن عن تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى 12 وفاة، وفقًا للتقارير الوبائية".

وأشارت إلى أن الخرطوم سُجلت 150 من الحالات الجديدة، تليها الجزيرة بـ 21 إصابة، وشمال دارفور بـ 11 إصابة، فيما سجلت القضارف 10 حالات، والنيل الأبيض 9 حالات، وسنار 6 إصابات ونهر النيل 4 إصابات، بينما سجلت كل من كسلا وغرب كردفان حالة إصابة واحدة.

وأفادت بأن الوفيات الجديدة سُجلت منها 5 حالات في الجزيرة، و4 في الخرطوم، وحالتي وفاة في سنار وواحدة في كسلا.

وطالبت وزارة الصحة السودانيين بضرورة تطبيق الحظر الصحي والبقاء في المنازل، ونصحتهم بتنفيذ الإجراءات الصحة الخاصة بالتباعد الاجتماعي مع التبليغ الفوي عن أي حالة اشتباه.