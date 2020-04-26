السودان يسجل 24 إصابة جديدة بفايروس (كورونا)

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 26 أبريل 2020 -أعلنت السلطات الصحية بالسودان، الأحد، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، متضمنة 4 وفيات من الحالات المعلنة مسبقا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، تلقته "سودان تربيون"، أن 22 من الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم وواحدة في كل من ولايتي سنار، وشرق دارفور.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 237 حالة، متضمنة 21 حالة وفاة، بينما تماثلت حالة للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 20 حالة.

وأكد الوزارة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.