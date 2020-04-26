السودان يسجل 24 إصابة جديدة بفايروس (كورونا)

- تزايد اصابات كورونا في السودان
الخرطوم 26 أبريل 2020 -أعلنت السلطات الصحية بالسودان، الأحد، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، متضمنة 4 وفيات من الحالات المعلنة مسبقا.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، تلقته "سودان تربيون"، أن 22 من الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم وواحدة في كل من ولايتي سنار، وشرق دارفور.
وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 237 حالة، متضمنة 21 حالة وفاة، بينما تماثلت حالة للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 20 حالة.
وأكد الوزارة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
أخر الآراءلقاء صدفي مع محارب قديم 2020-04-26 02:34:51 ضفاف بلادنا أحيانا لا تلتقي ياسر عرمان 1- كنت جالسا على ضفاف نهر الجبل عند منتصف نهار اليوم السبت 25 أبريل، 2020، في فندق صغير يطل على النيل الذي حينما يصل بلادنا سياخذ اسما آخرا وسيكون نيلا ابيضاً بدلا من أن يكون بحرا (...)
"الخروج من الظلام.. الضوء الساطع" لقابه: نظرة جديدة إلى تاريخ إمبراطوريَّة 2020-04-25 21:49:31 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk "الدكتور ليفينغستون، إنِّى لأفترض"، هذا ما تفوَّه به الصحافي الويلزي والأميريكي بالتجنُّس هنري مورتون ستانلي واشتهر بهذه المقولة، وذاع صيته بها، حين عثر على الرحَّالة (...)
فى مواجهة جائحة الكورونا : حديث الحقيقة والصراحة والشفافية والمسئولية ! 2020-04-23 23:21:07 بقلم : فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com استمعت – كغيرى من المواطنين السودانيين – بتقدير واحترام كبيرين، للحديث الجرىء والصريح والشجاع لوزير الصحة الدكتور أكرم على التوم، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، والذى أعلن (...)
المزيد