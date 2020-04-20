السودان يسجل 26 اصابة جديدة بـ(كورونا)

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 20 أبريل 2020 - أعلنت وزارة الصحة في السودان، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى حالتي وفاة، فيما تماثلت 8 حالات للشفاء.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالجائحة في البلاد إلى 92 شخص، توفي منهم 12 فرد.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، فجر الاثنين: "نعلن عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفايروس، إضافة إلى وفاة حالتين".

وأشارت الوزارة إلى الحالات والوفيات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم.

وأكدت تماثل 8 حالات من المصابين للشفاء، فيما يتلقى المرضى الرعاية الطبية بمراكز العزل.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين، بإتباع الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وتفيد التقارير الصادرة من وزارة الصحة، أن عدد حالات الاشتباه تصل إلى أكثر من 300 حالة.

ويتخوف مسؤولي وزارة الصحة، من انهيار النظام الصحي، نتيجة شح المعينات والوقيات في ظل زيادة حالات الإصابة، رغم التدابير الاستثنائية المفروضة للحد من تفشي الجائحة.

ودخلت ولاية الخرطوم، منذ السبت الفائت، في إغلاق كامل، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى منع انتشار الفايروس على نطاق واسع.

وكشف لجنة الأطباء المركزية، عن تعطل جزئي في عمل 12 مستشفي، بسبب عزل كادرها الطبي، بعد مخالتهم حالات اشتباه وإصابة بالفايروس.

ومن بين هذه المستشفيات، اثنين في مدينة مدني التابعة لولاية الجزيرة والتي سجلت حالة إصابة واحدة الجمعة، فيما تقع بقية المستشفيات في الخرطوم.

وحذرت اللجنة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين، من انهيار كامل للنظام الصحي، حال عدم توفير معينات العمل والحماية الشخصية للعاملين في المجال الصحي.